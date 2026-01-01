Distribuera Pydio Cells med en klicksinstallation.
Självhostad plattform för fildelning och dokumentsamarbete med arbetsytor för team, offentliga länkar och ett modernt webbgränssnitt.
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Vad du kan bygga med Pydio Cells
Pydio Cells är en självhostad plattform för innehållssamarbete — den moderna efterföljaren till PydioShare. Den kombinerar säker fildelning, teamarbetsytor, generering av offentliga länkar, förhandsgranskning av dokument i webbläsaren och detaljerad åtkomstkontroll bakom en snabb Go-baserad backend och ett polerat webbgränssnitt som konkurrerar direkt med kommersiella erbjudanden som Box, Dropbox Business och SharePoint.
Att själv hosta Pydio Cells på en VPS håller dina känsliga dokument, teamarbetsytor och externa delningslänkar helt under din kontroll, utan användaravgifter, inga lagringsbegränsningar och ingen tredjepartsplattform som kan ändra villkor eller prissättning när som helst.
Viktiga funktioner i Pydio Cells
Teamarbetsytor och roller
Skapa team-specifika arbetsytor med finkornig rollbaserad åtkomstkontroll, så att rätt personer ser rätt mappar utan att behöva hantera behörigheter manuellt.
Offentliga delningslänkar
Generera delbara nedladdnings- eller uppladdningslänkar med valfria lösenord, utgångsdatum och nedladdningsbegränsningar – perfekt för att skicka filer till externa klienter.
Filförhandsvisning i webbläsaren
Förhandsgranska PDF-filer, bilder, videor, ljud och Office-dokument direkt i webbläsaren utan att först ladda ner eller installera inbyggda visningsprogram.
WebDAV och S3-åtkomst
Anslut från synkroniseringsklienter för datorer, mobilappar och S3-kompatibla verktyg så att samma innehåll finns i alla arbetsflöden.
Aktivitetsflöden och sök
Aktivitetsflöden per arbetsyta plus fulltextsökning i dokument hjälper team att hålla koll på vad som har ändrats och hitta innehåll snabbt.
Varför köra Pydio Cells på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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