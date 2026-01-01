Pydio Cells är en självhostad plattform för innehållssamarbete — den moderna efterföljaren till PydioShare. Den kombinerar säker fildelning, teamarbetsytor, generering av offentliga länkar, förhandsgranskning av dokument i webbläsaren och detaljerad åtkomstkontroll bakom en snabb Go-baserad backend och ett polerat webbgränssnitt som konkurrerar direkt med kommersiella erbjudanden som Box, Dropbox Business och SharePoint.

Att själv hosta Pydio Cells på en VPS håller dina känsliga dokument, teamarbetsytor och externa delningslänkar helt under din kontroll, utan användaravgifter, inga lagringsbegränsningar och ingen tredjepartsplattform som kan ändra villkor eller prissättning när som helst.