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Installera Speakr med enklicksinstallation.

Självhostad AI-transkriptionsplattform som omvandlar talat ljud till sökbar, organiserad kunskap.

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60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
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719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Speakr

Speakr är en självhostad AI-transkriptions- och anteckningsplattform utformad för att fånga, transkribera och tolka ditt ljudinnehåll. Den stöder flera transkriptions-backends — inklusive WhisperX, OpenAI och Mistral — vilket ger dig flexibiliteten att välja lokal eller molnbaserad bearbetning. Talardiarisering, röstprofiler och AI-genererade sammanfattningar hjälper till att lyfta fram insikter från möten, intervjuer och föreläsningar.

Med stöd för flera användare, OIDC SSO, ett REST API med webhooks och integrationer för n8n, Zapier och Make, passar Speakr naturligt in i teamets arbetsflöden. Att hosta den själv håller alla inspelningar och transkriptioner under din fulla kontroll.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Speakr

Flexibla transkriptions-backendar

Anslut till WhisperX, OpenAI, Mistral eller någon kompatibel ASR-tjänst för att passa dina krav på integritet och noggrannhet.

Talardiariering

Identifiera och märk automatiskt enskilda talare i inspelningar, med stöd för röstprofiler när du använder WhisperX.

AI-sammanfattningar och sökning

Generera automatiska sammanfattningar och använd semantiskt Inquire Mode för att söka efter mening i hela ditt transkriptionsbibliotek.

Fleranvändare och SSO

Stödjer flera användare med granulär delning, offentliga länkar och OIDC SSO inklusive Keycloak, Azure AD, Google och Auth0.

Arbetsflödesintegrationer

Utlös nedströms automatisering via REST API och webhooks, med färdiga kopplingar för n8n, Zapier och Make.

Varför köra Speakr på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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