Installera Speakr med enklicksinstallation.
Självhostad AI-transkriptionsplattform som omvandlar talat ljud till sökbar, organiserad kunskap.
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Vad du kan bygga med Speakr
Speakr är en självhostad AI-transkriptions- och anteckningsplattform utformad för att fånga, transkribera och tolka ditt ljudinnehåll. Den stöder flera transkriptions-backends — inklusive WhisperX, OpenAI och Mistral — vilket ger dig flexibiliteten att välja lokal eller molnbaserad bearbetning. Talardiarisering, röstprofiler och AI-genererade sammanfattningar hjälper till att lyfta fram insikter från möten, intervjuer och föreläsningar.
Med stöd för flera användare, OIDC SSO, ett REST API med webhooks och integrationer för n8n, Zapier och Make, passar Speakr naturligt in i teamets arbetsflöden. Att hosta den själv håller alla inspelningar och transkriptioner under din fulla kontroll.
Viktiga funktioner i Speakr
Flexibla transkriptions-backendar
Anslut till WhisperX, OpenAI, Mistral eller någon kompatibel ASR-tjänst för att passa dina krav på integritet och noggrannhet.
Talardiariering
Identifiera och märk automatiskt enskilda talare i inspelningar, med stöd för röstprofiler när du använder WhisperX.
AI-sammanfattningar och sökning
Generera automatiska sammanfattningar och använd semantiskt Inquire Mode för att söka efter mening i hela ditt transkriptionsbibliotek.
Fleranvändare och SSO
Stödjer flera användare med granulär delning, offentliga länkar och OIDC SSO inklusive Keycloak, Azure AD, Google och Auth0.
Arbetsflödesintegrationer
Utlös nedströms automatisering via REST API och webhooks, med färdiga kopplingar för n8n, Zapier och Make.
Varför köra Speakr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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