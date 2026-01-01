Speakr är en självhostad AI-transkriptions- och anteckningsplattform utformad för att fånga, transkribera och tolka ditt ljudinnehåll. Den stöder flera transkriptions-backends — inklusive WhisperX, OpenAI och Mistral — vilket ger dig flexibiliteten att välja lokal eller molnbaserad bearbetning. Talardiarisering, röstprofiler och AI-genererade sammanfattningar hjälper till att lyfta fram insikter från möten, intervjuer och föreläsningar.

Med stöd för flera användare, OIDC SSO, ett REST API med webhooks och integrationer för n8n, Zapier och Make, passar Speakr naturligt in i teamets arbetsflöden. Att hosta den själv håller alla inspelningar och transkriptioner under din fulla kontroll.