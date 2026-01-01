Driftsätt CloudBeaver med en klicksinstallation.
Webbaserat databashanteringsverktyg byggt av DBeaver-teamet, med stöd för PostgreSQL, MySQL, MongoDB och dussintals fler.
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Vad du kan bygga med CloudBeaver
CloudBeaver är en webbaserad databashanteringsapplikation utvecklad av teamet bakom den populära DBeaver-skrivbordsklienten. Den tar professionell databasadministration till vilken webbläsare som helst, vilket gör det möjligt för team att fråga, visualisera och hantera flera databassystem från ett enda gränssnitt utan att installera skrivbordsprogramvara på varje maskin.
Att själv hosta CloudBeaver på din VPS håller databasuppgifter och frågeresultat inom ditt eget nätverk. Du undviker att exponera enskilda databaser för det publika internet samtidigt som du ger ditt team centraliserad, rollbaserad åtkomst till de databaser de behöver — från vilken enhet som helst, från vilken plats som helst.
Viktiga funktioner i CloudBeaver
Multidatabasstöd
Anslut till PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server och många fler från ett enhetligt gränssnitt.
Visuell frågebyggare
Bygg komplexa sökfrågor med ett dra-och-släpp-gränssnitt, vilket minskar fel och sänker tröskeln för mindre erfarna användare.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Hantera användarbehörigheter på anslutningsnivå så att teammedlemmar endast ser de databaser de har behörighet att komma åt.
Avancerad SQL-redigerare
Fullfjädrad redigerare med syntaxmarkering, autokomplettering och frågehistorik för produktivt dagligt databasarbete.
Datavisualisering
Visa frågeresultat som diagram och grafer direkt i webbläsaren utan att exportera till ett separat BI-verktyg.
Varför köra CloudBeaver på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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