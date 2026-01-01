CloudBeaver är en webbaserad databashanteringsapplikation utvecklad av teamet bakom den populära DBeaver-skrivbordsklienten. Den tar professionell databasadministration till vilken webbläsare som helst, vilket gör det möjligt för team att fråga, visualisera och hantera flera databassystem från ett enda gränssnitt utan att installera skrivbordsprogramvara på varje maskin.

Att själv hosta CloudBeaver på din VPS håller databasuppgifter och frågeresultat inom ditt eget nätverk. Du undviker att exponera enskilda databaser för det publika internet samtidigt som du ger ditt team centraliserad, rollbaserad åtkomst till de databaser de behöver — från vilken enhet som helst, från vilken plats som helst.