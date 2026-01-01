Donetick är en egenvärd uppgiftshanteringsapplikation byggd för delade boenden och små grupper. Den går bortom enkla att-göra-listor genom att erbjuda intelligenta tilldelningsstrategier — inklusive slumpmässig rotation och arbetsbelastningsbalansering baserad på slutförandehistorik — så att Donetick hanterar fördelningen av återkommande uppgifter rättvist bland alla medlemmar utan manuell samordning.

Flexibel schemaläggning stöder dagliga, veckovisa, månatliga och anpassade återkommande mönster, medan integrationer med Telegram och Pushover levererar påminnelser i rätt tid. Stöd för NFC-taggar låter medlemmar slutföra uppgifter omedelbart genom att trycka en tagg på relevant plats. SSO- och OIDC-kompatibilitet innebär att Donetick passar in i befintliga identitetsinställningar, och den lätta SQLite-backend håller driftsättningen enkel. Egenvärdskap ger dig fullständig datasekretess utan prenumerationsavgifter.