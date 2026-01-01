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En samarbetsbaserad uppgiftshanterare med öppen källkod för att organisera hushållssysslor och återkommande uppgifter för flera användare.

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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Donetick

Donetick är en egenvärd uppgiftshanteringsapplikation byggd för delade boenden och små grupper. Den går bortom enkla att-göra-listor genom att erbjuda intelligenta tilldelningsstrategier — inklusive slumpmässig rotation och arbetsbelastningsbalansering baserad på slutförandehistorik — så att Donetick hanterar fördelningen av återkommande uppgifter rättvist bland alla medlemmar utan manuell samordning.

Flexibel schemaläggning stöder dagliga, veckovisa, månatliga och anpassade återkommande mönster, medan integrationer med Telegram och Pushover levererar påminnelser i rätt tid. Stöd för NFC-taggar låter medlemmar slutföra uppgifter omedelbart genom att trycka en tagg på relevant plats. SSO- och OIDC-kompatibilitet innebär att Donetick passar in i befintliga identitetsinställningar, och den lätta SQLite-backend håller driftsättningen enkel. Egenvärdskap ger dig fullständig datasekretess utan prenumerationsavgifter.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Donetick

Smart uppgiftstilldelning

Fördelar sysslor rättvist genom slumpmässig tilldelning eller belastningsutjämning baserat på varje medlems historik över slutförda uppgifter.

Flexibel återkommande

Stöder dagliga, veckovisa, månatliga och anpassade scheman så att varje rutin – från daglig disk till månatlig storstädning – följs.

Push-meddelanden

Integrerar med Telegram och Pushover för att skicka påminnelser och förseningsvarningar direkt till medlemmarnas enheter.

Stöd för NFC-taggar

Placera NFC-taggar på relevanta platser i hemmet så att medlemmar omedelbart kan markera uppgifter som slutförda med ett tryck på telefonen.

SSO och OIDC inloggning

Ansluter till befintliga identitetsleverantörer via Single Sign-On och OpenID Connect för smidig användarhantering.

Varför köra Donetick på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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