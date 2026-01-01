Installera Donetick med ett klick.
En samarbetsbaserad uppgiftshanterare med öppen källkod för att organisera hushållssysslor och återkommande uppgifter för flera användare.
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Vad du kan bygga med Donetick
Donetick är en egenvärd uppgiftshanteringsapplikation byggd för delade boenden och små grupper. Den går bortom enkla att-göra-listor genom att erbjuda intelligenta tilldelningsstrategier — inklusive slumpmässig rotation och arbetsbelastningsbalansering baserad på slutförandehistorik — så att Donetick hanterar fördelningen av återkommande uppgifter rättvist bland alla medlemmar utan manuell samordning.
Flexibel schemaläggning stöder dagliga, veckovisa, månatliga och anpassade återkommande mönster, medan integrationer med Telegram och Pushover levererar påminnelser i rätt tid. Stöd för NFC-taggar låter medlemmar slutföra uppgifter omedelbart genom att trycka en tagg på relevant plats. SSO- och OIDC-kompatibilitet innebär att Donetick passar in i befintliga identitetsinställningar, och den lätta SQLite-backend håller driftsättningen enkel. Egenvärdskap ger dig fullständig datasekretess utan prenumerationsavgifter.
Viktiga funktioner i Donetick
Smart uppgiftstilldelning
Fördelar sysslor rättvist genom slumpmässig tilldelning eller belastningsutjämning baserat på varje medlems historik över slutförda uppgifter.
Flexibel återkommande
Stöder dagliga, veckovisa, månatliga och anpassade scheman så att varje rutin – från daglig disk till månatlig storstädning – följs.
Push-meddelanden
Integrerar med Telegram och Pushover för att skicka påminnelser och förseningsvarningar direkt till medlemmarnas enheter.
Stöd för NFC-taggar
Placera NFC-taggar på relevanta platser i hemmet så att medlemmar omedelbart kan markera uppgifter som slutförda med ett tryck på telefonen.
SSO och OIDC inloggning
Ansluter till befintliga identitetsleverantörer via Single Sign-On och OpenID Connect för smidig användarhantering.
Varför köra Donetick på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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