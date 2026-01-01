Driftsätt Kan med en klicksinstallation.
Kanban-tavla och projektledningsverktyg med öppen källkod, byggt som ett integritetsfokuserat alternativ till Trello.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Kan
Kan är en självhostad Kanban-tavla med öppen källkod, designad för team som vill ha full kontroll över sin projektdata. Byggd med Next.js och PostgreSQL, erbjuder den det välbekanta arbetsflödet med kort och tavlor, liknande Trello, utan kostnad per användare eller datalåsning. Tavlor, kort, etiketter och teamarbetsytor ingår alla direkt.
Att hosta Kan på din egen VPS innebär att din projektdata förblir privat och på infrastruktur du kontrollerar. Med stöd för inloggning med e-post/lösenord och över 20 OAuth-leverantörer — inklusive Google, GitHub och Microsoft — kan ditt team börja samarbeta utan ytterligare installation.
Viktiga funktioner i Kan
Kanban-tavlor
Organisera arbete över tavlor och kort med etiketter, filter och dra-och-släpp för alla teamarbetsflöden.
Teamarbetsytor
Bjud in medlemmar till delade arbetsytor med kontroller för tavlornas synlighet så att rätt personer ser rätt projekt.
Trello-import
Migrera befintliga Trello-tavlor direkt till Kan för att bevara projekthistoriken utan manuell återinmatning.
Flexibel autentisering
Logga in med e-post/lösenord eller någon av över 20 OAuth-leverantörer, inklusive Google, GitHub och Microsoft.
Aktivitetsspårning
Kortets aktivitetsloggar och kommentartrådar behåller en fullständig historik över varje ändring och diskussion på ett ställe.
Varför köra Kan på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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