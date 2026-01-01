Kan är en självhostad Kanban-tavla med öppen källkod, designad för team som vill ha full kontroll över sin projektdata. Byggd med Next.js och PostgreSQL, erbjuder den det välbekanta arbetsflödet med kort och tavlor, liknande Trello, utan kostnad per användare eller datalåsning. Tavlor, kort, etiketter och teamarbetsytor ingår alla direkt.

Att hosta Kan på din egen VPS innebär att din projektdata förblir privat och på infrastruktur du kontrollerar. Med stöd för inloggning med e-post/lösenord och över 20 OAuth-leverantörer — inklusive Google, GitHub och Microsoft — kan ditt team börja samarbeta utan ytterligare installation.