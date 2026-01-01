Inngest är en arbetsflödesorkestreringsmotor med öppen källkod som låter dig skriva pålitliga bakgrundsfunktioner, händelsestyrda arbetsflöden och schemalagda jobb direkt i din applikationskod. Den hanterar automatiskt återförsök, samtidighet, strypning och stegfunktionslogik, vilket håller din applikationskod fokuserad på affärslogik snarare än infrastrukturfrågor.

Att själv hosta Inngest på din egen VPS ger dig full kontroll över exekvering, data och konfiguration. Den levereras med inbyggd SQLite-persistens och en minnesintern kö som standard, så att du kan köra hela plattformen utan att behöva externa databas- eller meddelandekö-tjänster.