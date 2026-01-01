Installera Inngest med ett klick.
Plattform för orkestrering av arbetsflöden för pålitliga bakgrundsfunktioner, schemalagda jobb och AI-arbetsflöden.
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Vad du kan bygga med Inngest
Inngest är en arbetsflödesorkestreringsmotor med öppen källkod som låter dig skriva pålitliga bakgrundsfunktioner, händelsestyrda arbetsflöden och schemalagda jobb direkt i din applikationskod. Den hanterar automatiskt återförsök, samtidighet, strypning och stegfunktionslogik, vilket håller din applikationskod fokuserad på affärslogik snarare än infrastrukturfrågor.
Att själv hosta Inngest på din egen VPS ger dig full kontroll över exekvering, data och konfiguration. Den levereras med inbyggd SQLite-persistens och en minnesintern kö som standard, så att du kan köra hela plattformen utan att behöva externa databas- eller meddelandekö-tjänster.
Viktiga funktioner i Inngest
Pålitliga bakgrundsjobb
Kör bakgrundsuppgifter med automatiska återförsök, exponentiell backoff och inbyggd felhantering – du behöver ingen ytterligare infrastruktur.
Step Function arbetsflöden
Skapa arbetsflöden i flera steg som individuellt försöker igen och cachar varje steg, vilket gör komplex orkestrering motståndskraftig mot tillfälliga fel.
Händelsestyrd exekvering
Utlös funktioner från applikationshändelser med en enkel händelsenyckel, vilket möjliggör frikopplade, reaktiva arkitekturer över tjänster.
AI arbetsflödessupport
Orkestrera långvariga AI-pipelines med inbyggt stöd för samtidighetsgränser, hastighetsbegränsning och kontrollpunkter på stegnivå.
Inbyggd utvecklingsserver
Utveckla och testa arbetsflöden lokalt med ett fullständigt användargränssnitt som visar händelsehistorik, funktionskörningar och stegspårningar i realtid.
Varför köra Inngest på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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