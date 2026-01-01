Tdarr är ett distribuerat medietranskodningssystem med öppen källkod, utformat för att automatisera konvertering, komprimering och hälsokontroll av video- och ljudbibliotek i stor skala. Det samordnar en central server med en eller flera arbetsnoder, där varje nod kör FFmpeg- eller HandBrake-jobb parallellt, så att stora bibliotek bearbetas effektivt utan manuell inblandning.

Att själv hosta Tdarr på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över kodningsprofiler, plugin-pipelines och inställningar för hårdvaruacceleration. Eftersom transkodningen sker på din infrastruktur finns det inga molnbearbetningsavgifter, inga filstorleksbegränsningar och inget beroende av tredjepartstjänster — din media förblir privat och beräkningskraften skalas med din VPS.