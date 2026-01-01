Installera Tdarr med en klicksinstallation.
Automatiserad distribuerad medieomkodning som använder FFmpeg och HandBrake för att omkoda och hälsokontrollera hela ditt bibliotek.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Tdarr
Tdarr är ett distribuerat medietranskodningssystem med öppen källkod, utformat för att automatisera konvertering, komprimering och hälsokontroll av video- och ljudbibliotek i stor skala. Det samordnar en central server med en eller flera arbetsnoder, där varje nod kör FFmpeg- eller HandBrake-jobb parallellt, så att stora bibliotek bearbetas effektivt utan manuell inblandning.
Att själv hosta Tdarr på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över kodningsprofiler, plugin-pipelines och inställningar för hårdvaruacceleration. Eftersom transkodningen sker på din infrastruktur finns det inga molnbearbetningsavgifter, inga filstorleksbegränsningar och inget beroende av tredjepartstjänster — din media förblir privat och beräkningskraften skalas med din VPS.
Viktiga funktioner i Tdarr
Distribuerade nodarbetare
Starta flera arbetsnoder som ansluter till en central server och fördelar omkodningsjobb över tillgängliga CPU- och GPU-resurser för snabbare biblioteksbearbetning.
Pluginpipelinesystem
Koppla samman community- eller anpassade insticksmoduler för att bygga villkorsbaserade arbetsflöden — filtrera efter codec, container, upplösning eller bithastighet och tillämpa olika kodningsprofiler automatiskt.
FFmpeg- och HandBrake-stöd
Växla mellan FFmpeg och HandBrake för varje jobb, vilket ger tillgång till hela utbudet av codecs och kodningsförinställningar som varje verktyg stöder, utan extra konfiguration.
Hälsokontroll av bibliotek
Skanna filer automatiskt efter korruption, felaktig metadata eller saknade strömmar och flagga eller omkoda problematiska filer innan de orsakar uppspelningsproblem.
Realtidsstatistiköversikt
Övervaka transkodningsförlopp, utrymmesbesparingar, ködjup och arbetarstatus från ett enda webbgränssnitt utan att behöva externa övervakningsverktyg.
Varför köra Tdarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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