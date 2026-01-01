PatchMon är en plattform för öppen källkod för Linux patchhantering och flottövervakning som ger systemadministratörer en enda kontrollpanel för att spåra, godkänna och distribuera patchar över alla hanterade Linux-värdar. Den erbjuder synlighet i realtid för pakethälsa, orkestrerad patchning med godkännandeflöden, OpenSCAP- och CIS-efterlevnadsskanning, Docker Bench säkerhetsgranskning och en SSH-terminal i webbläsaren som drivs av Apache Guacamole – allt utan att kräva någon SSH-klient på hanteringsmaskinen.

Till skillnad från kommersiella lösningar för patchhantering som tar betalt per nod, är PatchMon gratis att självhosta och ansluter till hanterade värdar via en lättviktsagent. All patchhistorik, efterlevnadsrapporter och värdinventering stannar på din egen infrastruktur utan att någon data skickas till externa tjänster.