Installera PatchMon med ett klick.
Självhostad plattform för Linux-patchhantering och flottövervakning med SSH-terminal i webbläsaren och efterlevnadsskanning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PatchMon
PatchMon är en plattform för öppen källkod för Linux patchhantering och flottövervakning som ger systemadministratörer en enda kontrollpanel för att spåra, godkänna och distribuera patchar över alla hanterade Linux-värdar. Den erbjuder synlighet i realtid för pakethälsa, orkestrerad patchning med godkännandeflöden, OpenSCAP- och CIS-efterlevnadsskanning, Docker Bench säkerhetsgranskning och en SSH-terminal i webbläsaren som drivs av Apache Guacamole – allt utan att kräva någon SSH-klient på hanteringsmaskinen.
Till skillnad från kommersiella lösningar för patchhantering som tar betalt per nod, är PatchMon gratis att självhosta och ansluter till hanterade värdar via en lättviktsagent. All patchhistorik, efterlevnadsrapporter och värdinventering stannar på din egen infrastruktur utan att någon data skickas till externa tjänster.
Viktiga funktioner i PatchMon
Flottövergripande patchorkestrering
Granska väntande uppdateringar för alla dina Linux-system, godkänn patchpaket och distribuera dem med kontroller för schemaläggning och återställning från en enda översikt.
Webbläsarbaserad SSH-terminal
Du får åtkomst till valfri hanterad värd direkt från webbläsaren via en terminal som drivs av Apache Guacamole — du behöver inte installera någon SSH-klient eller konfigurera portvidarebefordran.
Efterlevnadsskanning
Kör säkerhetsskanningar med OpenSCAP, CIS benchmark och Docker Bench mot hanterade värdar och spåra efterlevnadsstatus över tid utan separata verktyg.
Realtids paketstatus
Se vilka paket som är föråldrade, sårbara eller saknas på varje hanterad värd i realtid, med allvarlighetsindikatorer och CVE-länkar.
Arbetsflöden för patchgodkännande
Kräv explicit godkännande innan patchar distribueras till produktionsvärdar, med granskningsloggar som registrerar vem som godkände vad och när.
Varför köra PatchMon på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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