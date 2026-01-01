Installera många anteckningar i en ettklicksinstallation.
Markdown-anteckningsapp med öppen källkod, valv, fulltextsökning och samarbete för flera användare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Many Notes
Many Notes är en egenhostad Markdown-anteckningsapplikation som låter dig organisera dina tankar i valv — flexibla behållare som håller relaterade filer samlade eller åtskilda, beroende på hur du föredrar att arbeta. Many Notes lagrar anteckningar både i en databas och på filsystemet, vilket ger dig fullt ägandeskap och portabilitet av ditt innehåll utan att vara låst till något proprietärt format.
Utöver grundläggande anteckningar stöder Many Notes flera användare med autentisering, valvdelning för teamsamarbete, realtidsutsändning, bakåtlänkar och taggar för att koppla samman relaterade anteckningar, och snabb fulltextsökning som Typesense driver. OAuth-inloggning via GitHub, Google, GitLab och andra leverantörer gör åtkomsthanteringen flexibel för både individer och team.
Viktiga funktioner i Many Notes
Valvorganisation
Gruppera anteckningar i separata valv eller behåll allt i ett – varje valv är en portabel katalog som ger dig full kontroll över din filstruktur.
Fulltextsökning
Snabb, feltolerant sökning som drivs av Typesense låter dig hitta valfri anteckning omedelbart i alla dina valv.
Fleranvändarsamarbete
Bjud in andra registrerade användare att komma åt dina valv och samarbeta om anteckningar i realtid med gränssnitt som uppdateras i realtid.
OAuth-inloggningsstöd
Autentisera med GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack och andra OAuth-leverantörer för flexibel och lösenordsfri åtkomsthantering.
Rik Markdown-redigerare
Avancerad redigerare med automatisk sparning, mallar, bakåtlänkar, taggar och PDF-export håller ditt skrivflöde ostört.
Progressiv webbapp
Installera Many Notes som en PWA för en applikationsliknande upplevelse på dator och mobil, inklusive offline-vänlig navigering.
Varför köra Many Notes på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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