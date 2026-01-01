Many Notes är en egenhostad Markdown-anteckningsapplikation som låter dig organisera dina tankar i valv — flexibla behållare som håller relaterade filer samlade eller åtskilda, beroende på hur du föredrar att arbeta. Many Notes lagrar anteckningar både i en databas och på filsystemet, vilket ger dig fullt ägandeskap och portabilitet av ditt innehåll utan att vara låst till något proprietärt format.

Utöver grundläggande anteckningar stöder Many Notes flera användare med autentisering, valvdelning för teamsamarbete, realtidsutsändning, bakåtlänkar och taggar för att koppla samman relaterade anteckningar, och snabb fulltextsökning som Typesense driver. OAuth-inloggning via GitHub, Google, GitLab och andra leverantörer gör åtkomsthanteringen flexibel för både individer och team.