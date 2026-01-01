Dashy är en egenhostad personlig kontrollpanel som ger dig en vacker, anpassningsbar startsida för alla dina tjänster, applikationer och bokmärken. Med hundratals inbyggda ikoner, ett omfattande widget-ekosystem och en visuell konfigurationsredigerare kan du bygga ett skräddarsytt gränssnitt utan att redigera YAML-filer. Statuskontroller i realtid övervakar dina tjänster kontinuerligt, så att du alltid vet vad som är igång.

Att egenhosta Dashy på din VPS innebär att din kontrollpanel är tillgänglig dygnet runt från vilken enhet som helst, med all konfigurationsdata under din kontroll. Det finns inga prenumerationsavgifter, inga användningsbegränsningar och ingen tredjepartsåtkomst till din infrastrukturs topologi – bara en snabb, privat ingång till allt du kör.