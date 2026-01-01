Installera Dashy med ettklicksinstallation.
Mycket anpassningsbar självhostad översikt för att organisera alla dina tjänster, bokmärken och widgetar på ett ställe.
Välj en VPS-prenumeration för Dashy
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dashy
Dashy är en egenhostad personlig kontrollpanel som ger dig en vacker, anpassningsbar startsida för alla dina tjänster, applikationer och bokmärken. Med hundratals inbyggda ikoner, ett omfattande widget-ekosystem och en visuell konfigurationsredigerare kan du bygga ett skräddarsytt gränssnitt utan att redigera YAML-filer. Statuskontroller i realtid övervakar dina tjänster kontinuerligt, så att du alltid vet vad som är igång.
Att egenhosta Dashy på din VPS innebär att din kontrollpanel är tillgänglig dygnet runt från vilken enhet som helst, med all konfigurationsdata under din kontroll. Det finns inga prenumerationsavgifter, inga användningsbegränsningar och ingen tredjepartsåtkomst till din infrastrukturs topologi – bara en snabb, privat ingång till allt du kör.
Viktiga funktioner i Dashy
Servicestatusövervakning
Kontrollerar kontinuerligt om dina tjänster är online och visar aktuella statusindikatorer så att du kan upptäcka avbrott med en blick.
Visuell konfigurationsredigerare
Redigera din kontrollpanels layout, sektioner och objekt via ett pek-och-klicka-gränssnitt utan att behöva hantera YAML-konfigurationsfiler.
Rikt widget-ekosystem
Lägg till väderprognoser, RSS-flöden, systemstatistik, klockor och dussintals andra widgetar för att förvandla översikten till ett informationsnav.
Omfattande ikonbibliotek
Inkluderar 400+ förkonfigurerade tjänstikoner och stöder anpassade ikoner, vilket håller din översikt visuellt konsekvent och enkel att navigera.
Flersidig support
Organisera tjänster över flera sidor och sektioner, vilket gör det praktiskt att hantera ett stort antal applikationer utan att det blir rörigt.
Varför köra Dashy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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