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Installera Cap med ettklicksinstallation.

Ett integritetsfokuserat CAPTCHA-alternativ med öppen källkod som använder arbetsbevis istället för visuella pussel — ingen spårning, inga cookies, inga externa anrop.

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60,90  kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
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Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
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66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
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Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Cap

Cap är ett lättviktigt CAPTCHA-alternativ med öppen källkod som skyddar formulär och API:er från botar genom att använda proof-of-work istället för visuella pussel. Istället för att be användare identifiera trafikljus eller övergångsställen, kör Cap en tyst SHA-256-utmaning i WebAssembly – som löses på millisekunder för riktiga användare samtidigt som det gör automatiserade inskick beräkningsmässigt dyra för botar. Cap ställer inte in några cookies, samlar inte in någon beteendedata, och inga förfrågningar lämnar din egen server.

Att själv hosta Cap på din egen VPS ger dig full kontroll över ditt botskydd utan avgifter per verifiering och utan beroende av tjänster som Google reCAPTCHA eller Cloudflare Turnstile. En administratörspanel tillhandahåller utmaningsanalys och hantering av webbplatsnycklar.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Cap

Proof-of-Work-utmaningar

SHA-256-beräkningen körs tyst i WebAssembly, vilket gör botskyddet osynligt för riktiga användare samtidigt som det höjer kostnaden för automatiserade attacker.

Noll spårning

Vi använder inga kakor, samlar inte in några beteendedata och skickar ingen data till tredjepartsservrar — helt GDPR-vänlig per design.

Administrationsöversikt

Övervaka genomförandegraden för utmaningar, hantera webbplatsnycklar och granska mätvärden för botaktivitet via den inbyggda analysöversikten.

Lättviktig widget

Den klientbaserade widgeten är bara ~20 KB, vilket ger minimal påverkan på laddningstiden för alla webbplatser eller applikationer som bäddar in den.

API-först design

Verifiera utmaningstoken på serversidan via ett enkelt REST API, vilket gör Cap integrerbart med vilket språk eller ramverk som helst.

Varför köra Cap på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
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Docker VPS hosting du kan lita på

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