Installera Cap med ettklicksinstallation.
Ett integritetsfokuserat CAPTCHA-alternativ med öppen källkod som använder arbetsbevis istället för visuella pussel — ingen spårning, inga cookies, inga externa anrop.
Välj en VPS-prenumeration för Cap
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Cap
Cap är ett lättviktigt CAPTCHA-alternativ med öppen källkod som skyddar formulär och API:er från botar genom att använda proof-of-work istället för visuella pussel. Istället för att be användare identifiera trafikljus eller övergångsställen, kör Cap en tyst SHA-256-utmaning i WebAssembly – som löses på millisekunder för riktiga användare samtidigt som det gör automatiserade inskick beräkningsmässigt dyra för botar. Cap ställer inte in några cookies, samlar inte in någon beteendedata, och inga förfrågningar lämnar din egen server.
Att själv hosta Cap på din egen VPS ger dig full kontroll över ditt botskydd utan avgifter per verifiering och utan beroende av tjänster som Google reCAPTCHA eller Cloudflare Turnstile. En administratörspanel tillhandahåller utmaningsanalys och hantering av webbplatsnycklar.
Viktiga funktioner i Cap
Proof-of-Work-utmaningar
SHA-256-beräkningen körs tyst i WebAssembly, vilket gör botskyddet osynligt för riktiga användare samtidigt som det höjer kostnaden för automatiserade attacker.
Noll spårning
Vi använder inga kakor, samlar inte in några beteendedata och skickar ingen data till tredjepartsservrar — helt GDPR-vänlig per design.
Administrationsöversikt
Övervaka genomförandegraden för utmaningar, hantera webbplatsnycklar och granska mätvärden för botaktivitet via den inbyggda analysöversikten.
Lättviktig widget
Den klientbaserade widgeten är bara ~20 KB, vilket ger minimal påverkan på laddningstiden för alla webbplatser eller applikationer som bäddar in den.
API-först design
Verifiera utmaningstoken på serversidan via ett enkelt REST API, vilket gör Cap integrerbart med vilket språk eller ramverk som helst.
Varför köra Cap på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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