Cap är ett lättviktigt CAPTCHA-alternativ med öppen källkod som skyddar formulär och API:er från botar genom att använda proof-of-work istället för visuella pussel. Istället för att be användare identifiera trafikljus eller övergångsställen, kör Cap en tyst SHA-256-utmaning i WebAssembly – som löses på millisekunder för riktiga användare samtidigt som det gör automatiserade inskick beräkningsmässigt dyra för botar. Cap ställer inte in några cookies, samlar inte in någon beteendedata, och inga förfrågningar lämnar din egen server.

Att själv hosta Cap på din egen VPS ger dig full kontroll över ditt botskydd utan avgifter per verifiering och utan beroende av tjänster som Google reCAPTCHA eller Cloudflare Turnstile. En administratörspanel tillhandahåller utmaningsanalys och hantering av webbplatsnycklar.