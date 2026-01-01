TubeArchivist är en självhostad YouTube-arkivplattform som ger dig kontroll över din videosamling. Den prenumererar på kanaler, laddar ner videor automatiskt via yt-dlp och indexerar allt med Elasticsearch så att du kan söka bland titlar, beskrivningar, undertexter och kommentarer. Videor visas via en inbyggd webbspelare med visningshistorik och framstegsspårning – inget YouTube-konto eller internetanslutning behövs efter nedladdning.

Till skillnad från engångsnedladdningsverktyg körs TubeArchivist kontinuerligt i bakgrunden. Den bevarar metadata, miniatyrbilder, undertexter och kommentarer tillsammans med varje videofil, och integreras med Jellyfin och Plex för användare av medieservrar som vill ha sitt arkiv tillsammans med annat innehåll.