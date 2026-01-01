Installera TubeArchivist med en klicksinstallation.
Självhostad YouTube-arkiverare som laddar ner, indexerar och strömmar din videosamling från din egen server.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med TubeArchivist
TubeArchivist är en självhostad YouTube-arkivplattform som ger dig kontroll över din videosamling. Den prenumererar på kanaler, laddar ner videor automatiskt via yt-dlp och indexerar allt med Elasticsearch så att du kan söka bland titlar, beskrivningar, undertexter och kommentarer. Videor visas via en inbyggd webbspelare med visningshistorik och framstegsspårning – inget YouTube-konto eller internetanslutning behövs efter nedladdning.
Till skillnad från engångsnedladdningsverktyg körs TubeArchivist kontinuerligt i bakgrunden. Den bevarar metadata, miniatyrbilder, undertexter och kommentarer tillsammans med varje videofil, och integreras med Jellyfin och Plex för användare av medieservrar som vill ha sitt arkiv tillsammans med annat innehåll.
Viktiga funktioner i TubeArchivist
Kanalprenumerationer
Prenumerera på YouTube-kanaler och ladda automatiskt ner nya uppladdningar enligt ett schema, och håll ditt arkiv uppdaterat utan manuell inblandning.
Fulltextsökning
Elasticsearch indexerar videotitlar, beskrivningar, undertexter och kommentarer så att du omedelbart kan hitta vilken video som helst i hela ditt bibliotek med hjälp av nyckelord.
SponsorBlock-integration
Hoppar automatiskt över sponsorssegment, intron, outron och utfyllnad under uppspelning med hjälp av community-baserad SponsorBlock-data.
Jellyfin och Plex export
Kompletterande insticksmoduler för Jellyfin och Plex låter dig bläddra i ditt TubeArchivist-bibliotek direkt i din befintliga medieserver.
Undertextarkivering
Laddar ner och indexerar undertexter för varje arkiverad video, vilket möjliggör sökning med nyckelord i talat innehåll i hela din samling.
Kommentararkivering
Arkiverar som tillval hela kommentartråden för varje video tillsammans med mediefilen, och bevarar därmed gemenskapens kontext som YouTube kan ta bort.
Varför köra TubeArchivist på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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