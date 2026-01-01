FeedCraft är en RSS-middleware med öppen källkod som sitter mellan alla källflöden och din läsare, och omvandlar varje artikel genom konfigurerbara bearbetningssteg som kallas Crafts. Den kan extrahera hela artikeltexten från trunkerade flöden, översätta rubriker och brödtexter via en OpenAI-kompatibel LLM, generera AI-sammanfattningar och introduktioner, filtrera bort reklaminlägg med naturliga språkregler, och till och med omvandla HTML-sidor, JSON API:er eller sökresultat till helt nya RSS-flöden.

Genom att själv hosta FeedCraft på din egen VPS behåller du varje artikel och varje LLM-prompt på infrastruktur du kontrollerar, tar bort hastighetsbegränsningarna och driftstoppen som plågar delade offentliga instanser, och låter dig rikta AI-bearbetningen mot den leverantör – OpenAI, Gemini, en lokal Ollama-modell eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt – som bäst passar din budget och språktäckning.