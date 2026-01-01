Installera FeedCraft med ettklicksinstallation.
Självhostad RSS-middleware som använder AI för att översätta, sammanfatta, filtrera och rensa alla flöden innan de når din läsare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FeedCraft
FeedCraft är en RSS-middleware med öppen källkod som sitter mellan alla källflöden och din läsare, och omvandlar varje artikel genom konfigurerbara bearbetningssteg som kallas Crafts. Den kan extrahera hela artikeltexten från trunkerade flöden, översätta rubriker och brödtexter via en OpenAI-kompatibel LLM, generera AI-sammanfattningar och introduktioner, filtrera bort reklaminlägg med naturliga språkregler, och till och med omvandla HTML-sidor, JSON API:er eller sökresultat till helt nya RSS-flöden.
Genom att själv hosta FeedCraft på din egen VPS behåller du varje artikel och varje LLM-prompt på infrastruktur du kontrollerar, tar bort hastighetsbegränsningarna och driftstoppen som plågar delade offentliga instanser, och låter dig rikta AI-bearbetningen mot den leverantör – OpenAI, Gemini, en lokal Ollama-modell eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt – som bäst passar din budget och språktäckning.
Viktiga funktioner i FeedCraft
AI-översättning och sammanfattningar
Översätt artikelrubriker och brödtexter till valfritt målspråk och lägg till AI-genererade sammanfattningar via en OpenAI-kompatibel LLM med anpassade prompter per Craft.
Fulltextutvinning
Ersätt trunkerade RSS-utdrag med komplett artikelinnehåll, inklusive ett webbläsarrenderat fulltext-plus-läge för webbplatser som hydrerar text via JavaScript.
HTML/JSON/sökning till RSS
Inbyggda visuella generatorer förvandlar godtyckliga webbsidor, JSON API-svar (med curl-import) och sökmotorresultat till stabila RSS-flöden.
Bärbar och dockningslägen
Prefixa valfri flödes-URL för engångsbearbetning, eller definiera namngivna recept i admin-gränssnittet för att fästa permanenta, transformerade flödes-URL:er som din läsare prenumererar på.
AtomCraft och FlowCraft
Sammansätt atomära operationer (proxy, begränsa, översätt, sammanfatta, försköna, ignorera annonsmaterial) till återanvändbara pipelines skräddarsydda för varje källflöde.
Läsareoberoende middleware
Fungerar med FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, eller vilken läsare som helst som använder standard-RSS, och kräver ingen plugin eller kontointegration.
Varför köra FeedCraft på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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