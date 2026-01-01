Flipt är en plattform för hantering av funktionsflaggor med öppen källkod som ger utvecklingsteam fullständig kontroll över sin releaseprocess. Den låter dig lagra flaggkonfigurationer bredvid din kod i Git-arkiv och integreras med de kodgranskningsarbetsflöden som ditt team redan använder. Webbgränssnittet gör det tillgängligt för alla i teamet att skapa flaggor, definiera användarsegment och konfigurera procentbaserade utrullningar utan att kräva kodändringar eller omimplementeringar.

Att köra Flipt på din egen VPS håller känslig logik för funktionsflaggor och användarinriktningsdata helt inom din infrastruktur, vilket säkerställer efterlevnad av säkerhetspolicyer och eliminerar leverantörsberoende. Du får samma funktioner som kommersiella tjänster för funktionsflaggor till en bråkdel av kostnaden.