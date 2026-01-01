Installera Flipt med en klicksinstallation.
Självhostad plattform för hantering av funktionsflaggor med Git-native lagring och avancerade målinriktningsfunktioner.
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Vad du kan bygga med Flipt
Flipt är en plattform för hantering av funktionsflaggor med öppen källkod som ger utvecklingsteam fullständig kontroll över sin releaseprocess. Den låter dig lagra flaggkonfigurationer bredvid din kod i Git-arkiv och integreras med de kodgranskningsarbetsflöden som ditt team redan använder. Webbgränssnittet gör det tillgängligt för alla i teamet att skapa flaggor, definiera användarsegment och konfigurera procentbaserade utrullningar utan att kräva kodändringar eller omimplementeringar.
Att köra Flipt på din egen VPS håller känslig logik för funktionsflaggor och användarinriktningsdata helt inom din infrastruktur, vilket säkerställer efterlevnad av säkerhetspolicyer och eliminerar leverantörsberoende. Du får samma funktioner som kommersiella tjänster för funktionsflaggor till en bråkdel av kostnaden.
Viktiga funktioner i Flipt
Git-native lagring
Lagra funktionsflaggekonfigurationer i dina Git-repositorier, vilket ger dig versionskontroll, kodgranskning och granskningshistorik för varje ändring.
Avancerad inriktning
Definiera användarsegment med anpassade attribut för att rulla ut funktioner till specifika kohorter före en fullständig lansering.
Procentuella utrullningar
Släpp gradvis funktioner till en procentandel av användarna för att minska risken och möjliggöra datadrivna beslut innan fullständig utrullning.
REST- och gRPC-API:er
Omfattande API:er och klient-SDK:er för populära språk låter alla applikationer utvärdera flaggor med minimal fördröjning.
Multimiljöstöd
Hantera separata flaggkonfigurationer för utvecklings-, staging- och produktionsmiljöer från en enda instans.
Varför köra Flipt på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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