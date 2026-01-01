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En personlig, icke-linjär anteckningsbok med öppen källkod för att fånga, organisera och dela information på ditt eget sätt.

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60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
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KVM 8
719,90kr
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Offentligt API
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Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med TiddlyWiki

TiddlyWiki är en unik wiki med öppen källkod som lagrar allt som individuella enheter kallade tiddlers — anteckningar, uppgifter, bilder, kodsnuttar och all annan information. Till skillnad från hierarkiska anteckningsverktyg kan tiddlers länkas, taggas och transkluderas fritt, så din kunskapsbas växer organiskt utan att tvinga in innehåll i mappar eller kategorier.

Att själv hosta TiddlyWiki på en VPS håller dina anteckningar och personliga kunskapsbas helt privata och tillgängliga från vilken webbläsare som helst. Denna distribution kör TiddlyWiki i serverläge, och erbjuder synkronisering mellan flera enheter och beständig lagring som stöds av en namngiven volym — så dina tiddlers aldrig går förlorade mellan omstarter av containrar.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i TiddlyWiki

Olinjär anteckningsstruktur

Tiddlers länkar och bäddar in varandra fritt, så att du kan bygga en kunskapsgraf utan att tvingas in i strikta mappar eller hierarkier.

Taggning och filtrering

Tagga vilken tiddler som helst och använd det kraftfulla filterspråket för att skapa dynamiska listor, tabeller och vyer som automatiskt uppdaterar sig när du lägger till innehåll.

Wikitext och makron

TiddlyWikis märkspråk stöder transkludering, makron och anpassade widgetar så att du kan bygga mallar och återanvändbara komponenter i hela din wiki.

Beständigt serverläge

Denna driftsättning körs på Node.js och sparar omedelbart varje ändring till disk, så att dina anteckningar är hållbara och tillgängliga från vilken enhet som helst med en webbläsare.

Pluginekosystem

Utöka TiddlyWiki med insticksmoduler för Markdown-rendering, syntaxmarkering för kod, kanban-tavlor, diagram och många andra funktioner från insticksmodulsbiblioteket.

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

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