TiddlyWiki är en unik wiki med öppen källkod som lagrar allt som individuella enheter kallade tiddlers — anteckningar, uppgifter, bilder, kodsnuttar och all annan information. Till skillnad från hierarkiska anteckningsverktyg kan tiddlers länkas, taggas och transkluderas fritt, så din kunskapsbas växer organiskt utan att tvinga in innehåll i mappar eller kategorier.

Att själv hosta TiddlyWiki på en VPS håller dina anteckningar och personliga kunskapsbas helt privata och tillgängliga från vilken webbläsare som helst. Denna distribution kör TiddlyWiki i serverläge, och erbjuder synkronisering mellan flera enheter och beständig lagring som stöds av en namngiven volym — så dina tiddlers aldrig går förlorade mellan omstarter av containrar.