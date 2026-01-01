Installera TiddlyWiki med ettklicksinstallation.
En personlig, icke-linjär anteckningsbok med öppen källkod för att fånga, organisera och dela information på ditt eget sätt.
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Vad du kan bygga med TiddlyWiki
TiddlyWiki är en unik wiki med öppen källkod som lagrar allt som individuella enheter kallade tiddlers — anteckningar, uppgifter, bilder, kodsnuttar och all annan information. Till skillnad från hierarkiska anteckningsverktyg kan tiddlers länkas, taggas och transkluderas fritt, så din kunskapsbas växer organiskt utan att tvinga in innehåll i mappar eller kategorier.
Att själv hosta TiddlyWiki på en VPS håller dina anteckningar och personliga kunskapsbas helt privata och tillgängliga från vilken webbläsare som helst. Denna distribution kör TiddlyWiki i serverläge, och erbjuder synkronisering mellan flera enheter och beständig lagring som stöds av en namngiven volym — så dina tiddlers aldrig går förlorade mellan omstarter av containrar.
Viktiga funktioner i TiddlyWiki
Olinjär anteckningsstruktur
Tiddlers länkar och bäddar in varandra fritt, så att du kan bygga en kunskapsgraf utan att tvingas in i strikta mappar eller hierarkier.
Taggning och filtrering
Tagga vilken tiddler som helst och använd det kraftfulla filterspråket för att skapa dynamiska listor, tabeller och vyer som automatiskt uppdaterar sig när du lägger till innehåll.
Wikitext och makron
TiddlyWikis märkspråk stöder transkludering, makron och anpassade widgetar så att du kan bygga mallar och återanvändbara komponenter i hela din wiki.
Beständigt serverläge
Denna driftsättning körs på Node.js och sparar omedelbart varje ändring till disk, så att dina anteckningar är hållbara och tillgängliga från vilken enhet som helst med en webbläsare.
Pluginekosystem
Utöka TiddlyWiki med insticksmoduler för Markdown-rendering, syntaxmarkering för kod, kanban-tavlor, diagram och många andra funktioner från insticksmodulsbiblioteket.
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Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
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