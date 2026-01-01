Distribuera Yarn med ettklicksinstallation.
Självhostad, decentraliserad mikrobloggplattform byggd på twtxt-formatet, utan annonser, spårning eller leverantörslåsning.
Välj en VPS-prenumeration för Yarn
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Yarn
Yarn är en decentraliserad, självhostad social medieplattform som kombinerar mikrobloggning i Twitter-stil med det öppna twtxt-flödesformatet. Varje podd är en oberoende instans som federerar med andra Yarn-poddar och alla twtxt-flöden på det öppna webben, så användare följer personer över servrar utan att vara beroende av en enda leverantör. Programvaran samlar inte in personlig information, kör ingen reklam och skickar ingen analys — innehåll och följargrafer tillhör helt poddoperatören.
Att driva din egen Yarn-podd på en VPS håller konversationer, media och identitet under din egen domän. Den Go-baserade yarnd-servern är lättviktig, sparar allt till en enda inbäddad databas och stöder både enanvändar- och fleranvändarpoddar med medieuppladdningar, trådade konversationer och fullständiga RSS/Atom-flöden.
Viktiga funktioner i Yarn
Decentraliserade twtxt-flöden
Varje konto publicerar ett portabelt twtxt-flöde som vilken Yarn-pod eller kompatibel klient som helst kan följa – inga centrala servrar eller proprietära protokoll.
Integritet genom design
Inga analyser, ingen reklam och ingen spårning från tredje part — yarnd samlar endast in det som krävs för att driva själva podden.
Trådade konversationer
Svarskedjor, omnämnanden och ämnen låter diskussioner förbli läsbara över pods utan att vara beroende av centraliserade tidslinjer.
Inbyggt mediestöd
Ladda upp bilder, ljud och video direkt till din pod med valfri ffmpeg-transkodning för inbäddad uppspelning.
Enanvändar- eller fleranvändarpoddar
Driv en personlig pod för dig själv eller öppna registreringar för att vara värd för en gemenskap — samma binärfil hanterar båda distributionsmodellerna.
Lättviktig Go-binärfil
Yarnd-servern är en enda kompilerad binärfil som innehåller en inbäddad Bitcask-databas. Detta håller resursanvändningen låg på små VPS-planer.
Varför köra Yarn på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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