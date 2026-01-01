Yarn är en decentraliserad, självhostad social medieplattform som kombinerar mikrobloggning i Twitter-stil med det öppna twtxt-flödesformatet. Varje podd är en oberoende instans som federerar med andra Yarn-poddar och alla twtxt-flöden på det öppna webben, så användare följer personer över servrar utan att vara beroende av en enda leverantör. Programvaran samlar inte in personlig information, kör ingen reklam och skickar ingen analys — innehåll och följargrafer tillhör helt poddoperatören.

Att driva din egen Yarn-podd på en VPS håller konversationer, media och identitet under din egen domän. Den Go-baserade yarnd-servern är lättviktig, sparar allt till en enda inbäddad databas och stöder både enanvändar- och fleranvändarpoddar med medieuppladdningar, trådade konversationer och fullständiga RSS/Atom-flöden.