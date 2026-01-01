Installera Navidrome med ettklicksinstallation.
Lättviktig självhostad musikstreamingserver som spelar din personliga samling var som helst via webbläsare eller Subsonic-kompatibla appar.
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Vad du kan bygga med Navidrome
Navidrome är en lättviktig, snabb musikstreamingserver som ger dig Spotify-liknande åtkomst till din egen musiksamling från vilken enhet som helst. Den skannar automatiskt dina musikmappar, extraherar metadata och levererar MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- och OPUS-filer via ett modernt webbgränssnitt och ett Subsonic-kompatibelt API som stöds av dussintals mobilappar, inklusive DSub, Symfonium och Feishin. Stöd för flera användare innebär att varje lyssnare får sina egna spellistor, betyg och lyssningsstatistik.
Att själv hosta Navidrome innebär permanent åtkomst till varje album du äger, oavsett licensändringar eller nedläggning av tjänster. Det finns inga prenumerationsavgifter, ingen komprimering av ljudkvaliteten och ingen beteendespårning – bara din musik, streamad från din egen infrastruktur i full kvalitet.
Viktiga funktioner i Navidrome
Subsonic API Kompatibel
Fungerar med dussintals mobilappar på iOS och Android, så du kan välja din föredragna spelare utan att vara bunden till en proprietär klient.
Multiformatstöd
Strömmar MP3, FLAC, AAC, OGG och OPUS med transkodning i realtid för att anpassa bithastigheten för långsammare anslutningar utan att förlora källkvaliteten.
Automatisk biblioteksskanning
Skannar automatiskt musikmappar på ett konfigurerbart schema, extraherar metadata och albumomslag så att ditt bibliotek förblir aktuellt när du lägger till filer.
Fleranvändarlyssnande
Varje användare får oberoende spellistor, stjärnbetyg och lyssningshistorik på en delad server utan att störa någon annan.
Last.fm Scrobbling
Spårar din lyssningshistorik till Last.fm och ListenBrainz automatiskt, och håller dina spelningar och musikprofil uppdaterad.
Varför köra Navidrome på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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