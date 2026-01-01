Navidrome är en lättviktig, snabb musikstreamingserver som ger dig Spotify-liknande åtkomst till din egen musiksamling från vilken enhet som helst. Den skannar automatiskt dina musikmappar, extraherar metadata och levererar MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- och OPUS-filer via ett modernt webbgränssnitt och ett Subsonic-kompatibelt API som stöds av dussintals mobilappar, inklusive DSub, Symfonium och Feishin. Stöd för flera användare innebär att varje lyssnare får sina egna spellistor, betyg och lyssningsstatistik.

Att själv hosta Navidrome innebär permanent åtkomst till varje album du äger, oavsett licensändringar eller nedläggning av tjänster. Det finns inga prenumerationsavgifter, ingen komprimering av ljudkvaliteten och ingen beteendespårning – bara din musik, streamad från din egen infrastruktur i full kvalitet.