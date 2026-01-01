Installera Dataline med ett klick.
AI-drivet SQL-chattverktyg som låter dig fråga och visualisera valfri databas med vanlig engelska.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dataline
Dataline är ett integritetsfokuserat dataanalysverktyg med öppen källkod som översätter naturligt språk till SQL-frågor, så att du kan utforska databaser utan att skriva en enda rad SQL. Anslut PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV- eller Excel-filer och ställ frågor på enkel engelska för att få omedelbara resultat och automatiska visualiseringar.
Till skillnad från molnbaserade analysplattformar behåller du full kontroll över känslig affärsdata genom att själv hosta Dataline på din egen VPS. Det finns inga användningsbegränsningar, inga licensavgifter per användare och ingen leverantörsberoende — bara ett intelligent frågegränssnitt som fungerar med din föredragna LLM API-nyckel.
Viktiga funktioner i Dataline
Naturliga språkfrågor
Skriv frågor på enkel engelska så genererar Dataline SQL-koden, kör den och returnerar formaterade resultat på några sekunder.
Multidatabasstöd
Anslut till PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel och mer från ett enda gränssnitt utan att byta verktyg.
Automatisk diagramgenerering
Be om ett diagram i din prompt och Dataline återger en visualisering direkt från frågeresultatet.
Arkitektur med integritetsfokus
All data finns på din egen server, vilket ger dig full kontroll över känslig företagsinformation utan exponering för tredje part.
Frågehistorik
Spara och återbesök tidigare frågor och resultat utan att skriva in uppmaningar på nytt, vilket bygger upp ett personligt analysbibliotek över tid.
Varför köra Dataline på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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