Dataline är ett integritetsfokuserat dataanalysverktyg med öppen källkod som översätter naturligt språk till SQL-frågor, så att du kan utforska databaser utan att skriva en enda rad SQL. Anslut PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV- eller Excel-filer och ställ frågor på enkel engelska för att få omedelbara resultat och automatiska visualiseringar.

Till skillnad från molnbaserade analysplattformar behåller du full kontroll över känslig affärsdata genom att själv hosta Dataline på din egen VPS. Det finns inga användningsbegränsningar, inga licensavgifter per användare och ingen leverantörsberoende — bara ett intelligent frågegränssnitt som fungerar med din föredragna LLM API-nyckel.