Expensave är en applikation med öppen källkod för utgiftsspårning, utvecklad för privatpersoner och familjer som vill ha full kontroll över sin ekonomiska data. Med delade utgiftskalendrar, import av bankutdrag och rapporter om utgiftsvanor förvandlar den råa transaktionsdata till handlingsbara insikter som hjälper dig att förstå vart dina pengar tar vägen.

Att själv hosta Expensave på din egen VPS håller känslig ekonomisk data borta från kommersiella tredjepartsservrar, eliminerar återkommande prenumerationsavgifter och ger varje hushållsmedlem åtkomst utan att dela inloggningsuppgifter – samtidigt som automatiska säkerhetskopior skyddar år av utgiftshistorik.