Installera Zulip med ettklicksinstallation.
En chattplattform för team med öppen källkod, som erbjuder organiserad ämnestrådning och är utvecklad för fokuserad och asynkron teamkommunikation.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Zulip
Zulip är en kraftfull chattplattform med öppen källkod för team som organiserar varje konversation i ämnen inom kanaler, vilket gör den fundamentalt annorlunda från verktyg med platta kanaler. Istället för en odifferentierad ström av meddelanden tillhör varje konversation ett namngivet ämne — vilket gör att teammedlemmar kan komma ikapp selektivt, svara asynkront och hitta tidigare beslut utan oändligt scrollande.
Att själv hosta Zulip på din egen VPS ger ditt team full kontroll över kommunikationsdata, meddelandehistorik och integrationer. Zulip stöder över 100 integrationer med utvecklings- och produktivitetsverktyg och levererar inbyggda mobil- och datorappar för alla större plattformar.
Viktiga funktioner i Zulip
Ämnestrådning
Varje meddelande tillhör ett namngivet ämne i en kanal. Detta håller konversationerna organiserade och lätta att följa, även i team med hög aktivitet.
Kraftfull fulltextsökning
Sök i hela meddelandehistoriken, inklusive filer och länkar, för att omedelbart hitta alla tidigare konversationer eller beslut.
100+ integrationer
Inbyggda integrationer med GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry och fler för in kontext direkt i era teamkanaler.
Native appar
Mobilappar för iOS och Android, plus datorprogram för Windows, macOS och Linux, håller ditt team uppkopplat på alla enheter.
Tangentbordsstyrt arbetsflöde
Omfattande kortkommandon och ett distraktionsfritt gränssnitt låter avancerade användare navigera och svara på meddelanden helt utan mus.
Varför köra Zulip på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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