Zulip är en kraftfull chattplattform med öppen källkod för team som organiserar varje konversation i ämnen inom kanaler, vilket gör den fundamentalt annorlunda från verktyg med platta kanaler. Istället för en odifferentierad ström av meddelanden tillhör varje konversation ett namngivet ämne — vilket gör att teammedlemmar kan komma ikapp selektivt, svara asynkront och hitta tidigare beslut utan oändligt scrollande.

Att själv hosta Zulip på din egen VPS ger ditt team full kontroll över kommunikationsdata, meddelandehistorik och integrationer. Zulip stöder över 100 integrationer med utvecklings- och produktivitetsverktyg och levererar inbyggda mobil- och datorappar för alla större plattformar.