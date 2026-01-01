Installera Foundry VTT med en klicksinstallation.
Ledande virtuell spelplattform för bordsrollspel online, med kartor, rollformulär, automatisering och röst-/videointegration.
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Vad du kan bygga med Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop är den ledande kommersiella men självhostade plattformen för att driva bordsrollspel online. Byggd på en modulär JavaScript-motor med starkt stöd för Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu och dussintals andra system via community-moduler, levererar den dynamisk belysning av professionell kvalitet, siktlinje, animerade tokens, automatisering av tärningskast och ett omfattande makrospråk för anpassade spelmekaniker.
Att själva hosta Foundry på din VPS håller varje kampanj, karaktärsblad och stridskarta under din direkta kontroll – inga SaaS-avgifter per session, inga månatliga molnkostnader och ingen tredjepartsåtkomst till dina spelares speldata. En betald Foundry-licens krävs och köps en gång från foundryvtt.com.
Viktiga funktioner i Foundry VTT
Dynamisk belysning och syn
Brickbaserad krigsdimma, siktlinjeberäkningar, dynamiska ljuskällor och syn per spelpjäs ger spelare en filmliknande dungeon-crawl-upplevelse.
System och modulmarknadsplats
Inbyggt stöd för D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu och 100+ andra system genom community-moduler och innehållspaket.
Dice automatisering
Inbyggd tärningskastare med chattintegration, formeltolkare och systemspecifika regler som automatiserar attackslag, skada, räddningskast och färdighetsprov.
Röst- och videochatt
Valfria WebRTC-röst- och videokanaler körs direkt i Foundry så att grupper inte behöver Discord, Zoom eller andra externa verktyg.
Makron och JavaScript
Ett komplett makrosystem med JavaScript-åtkomst till spelets tillstånd låter spelledare automatisera komplexa mekaniker, bygga anpassade knappar och skapa dynamiska scener.
Ihållande kampanjer
Världar, karaktärer, dagböcker, scener och spelardata kvarstår mellan sessioner och överlever containeruppdateringar via en enda namngiven volym.
Varför köra Foundry VTT på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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