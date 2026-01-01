Foundry Virtual Tabletop är den ledande kommersiella men självhostade plattformen för att driva bordsrollspel online. Byggd på en modulär JavaScript-motor med starkt stöd för Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu och dussintals andra system via community-moduler, levererar den dynamisk belysning av professionell kvalitet, siktlinje, animerade tokens, automatisering av tärningskast och ett omfattande makrospråk för anpassade spelmekaniker.

Att själva hosta Foundry på din VPS håller varje kampanj, karaktärsblad och stridskarta under din direkta kontroll – inga SaaS-avgifter per session, inga månatliga molnkostnader och ingen tredjepartsåtkomst till dina spelares speldata. En betald Foundry-licens krävs och köps en gång från foundryvtt.com.