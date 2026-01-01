Wealthfolio är en integritetsfokuserad, öppen källkods investeringsspårare som konsoliderar innehav från flera mäklare och banker till en enda översikt. Den spårar portföljprestanda, nettovärde, utdelningar och inkomster, och jämför din avkastning med index som S&P 500 – allt utan att skicka din finansiella data till en tredjeparts molntjänst.

Att själv hosta Wealthfolio på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över dina finansiella uppgifter. Applikationen lagrar allt i en lokal SQLite-databas, vilket gör säkerhetskopiering enkel och eliminerar prenumerationsavgifter. Med stöd för CSV-import, Monte Carlo-simuleringar för pensionsplanering och inbyggda rekommendationer för ombalansering av portföljen, täcker den hela spektrumet av personlig investeringshantering.