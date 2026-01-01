Installera Wealthfolio med installation med ett klick.
En personlig investeringsspårare med öppen källkod för portföljer, nettoförmögenhet och analys av finansiell prestanda.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Wealthfolio
Wealthfolio är en integritetsfokuserad, öppen källkods investeringsspårare som konsoliderar innehav från flera mäklare och banker till en enda översikt. Den spårar portföljprestanda, nettovärde, utdelningar och inkomster, och jämför din avkastning med index som S&P 500 – allt utan att skicka din finansiella data till en tredjeparts molntjänst.
Att själv hosta Wealthfolio på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över dina finansiella uppgifter. Applikationen lagrar allt i en lokal SQLite-databas, vilket gör säkerhetskopiering enkel och eliminerar prenumerationsavgifter. Med stöd för CSV-import, Monte Carlo-simuleringar för pensionsplanering och inbyggda rekommendationer för ombalansering av portföljen, täcker den hela spektrumet av personlig investeringshantering.
Viktiga funktioner i Wealthfolio
Konsolidering av flera mäklare
Samla tillgångar från flera mäklare och bankkonton i en samlad översikt, med stöd för CSV-import för enkel introduktion.
Portfolio prestandaanalys
Jämför kontots prestanda mot stora index som S&P 500 och spåra tidsvägd avkastning genom hela din investeringshistorik.
Nettoförmögenhetsuppföljning
Övervaka alla tillgångar och skulder tillsammans för att få en korrekt, uppdaterad bild av din totala ekonomiska ställning över tid.
Utdelning och inkomstövervakning
Spåra automatiskt utdelningar och ränteintäkter över alla innehav, vilket ger dig en tydlig överblick över dina passiva inkomstströmmar.
Verktyg för pensionsplanering
Kör Monte Carlo-simuleringar och FIRE-prognoser för att stresstesta din sparstrategi och uppskatta när du kan uppnå ekonomiskt oberoende.
Portföljombalansering
Ange önskade procentandelar för tillgångsallokering och få rekommendationer för ombalansering som håller din portfölj i linje med din investeringsstrategi.
Varför köra Wealthfolio på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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