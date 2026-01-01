Installera Iceshrimp med en klicksinstallation
Decentraliserat ActivityPub socialt nätverk byggt på .NET, som efterträder Misskey med en snabbare, smidigare backend.
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Vad du kan bygga med Iceshrimp
Iceshrimp.NET är en komplett omskrivning av Iceshrimp fediverse-servern, där den ursprungliga Node.js-stacken har bytts ut mot en modern .NET-backend och en Blazor WebAssembly-frontend. Resultatet är ett federerat socialt nätverk som kör ActivityPub med en bråkdel av minnes- och CPU-användningen jämfört med servrar i Misskey-familjen, samtidigt som det förblir fullt kompatibelt med det bredare fediverse.
Att själv hosta Iceshrimp på din VPS håller din community, ditt innehåll och dina modereringspolicyer under din kontroll – utan algoritmiska flöden, ingen reklam och ingen plattformslåsning. Ett Mastodon-kompatibelt API låter också användare behålla sina favoritklienter för mobil och webb.
Viktiga funktioner i Iceshrimp
ActivityPub-federation
Ansluter direkt till Mastodon, Misskey, Pleroma och resten av fediversum så att dina användare kan följa och interagera över tusentals oberoende servrar.
Mastodon-kompatibel API
Stöd för populära Mastodon-klienter som Elk, Phanpy, Ice Cubes och Tusky betyder att användare behåller apparna de redan älskar.
Lean .NET backend
Den helt nya .NET-backend är betydligt snabbare och mer resurseffektiv än servrar i Misskey-familjen, vilket gör mindre VPS-planer möjliga för federerad värdtjänst.
Konfigurerbar offentlig förhandsvisning
En offentlig HTML-förhandsvisning låter utloggade besökare bläddra i lokalt innehåll utan att exponera hela klientappen, med detaljerade kontroller över vad som visas.
Auktoriserade hämtnings- och blockeringslistor
Inbyggt stöd för auktoriserad hämtning, federationslägen med blocklistor eller tillåtelselistor, och konfigurerbar signaturvalidering ger administratörer kraftfulla modereringsverktyg.
Migrering från Iceshrimp-JS
En väl understödd uppgraderingsväg gör att befintliga Iceshrimp-JS-instanser kan flytta till det nya backend-systemet utan att förlora konton, inlägg eller följare.
Varför köra Iceshrimp på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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