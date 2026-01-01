Upp till 69 % rabatt på Iceshrimp

Installera Iceshrimp med en klicksinstallation

Decentraliserat ActivityPub socialt nätverk byggt på .NET, som efterträder Misskey med en snabbare, smidigare backend.

Lansera din applikation direkt
Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
Välj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Iceshrimp med en klicksinstallation

Välj en VPS-prenumeration för Iceshrimp

69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Iceshrimp

Iceshrimp.NET är en komplett omskrivning av Iceshrimp fediverse-servern, där den ursprungliga Node.js-stacken har bytts ut mot en modern .NET-backend och en Blazor WebAssembly-frontend. Resultatet är ett federerat socialt nätverk som kör ActivityPub med en bråkdel av minnes- och CPU-användningen jämfört med servrar i Misskey-familjen, samtidigt som det förblir fullt kompatibelt med det bredare fediverse.

Att själv hosta Iceshrimp på din VPS håller din community, ditt innehåll och dina modereringspolicyer under din kontroll – utan algoritmiska flöden, ingen reklam och ingen plattformslåsning. Ett Mastodon-kompatibelt API låter också användare behålla sina favoritklienter för mobil och webb.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Iceshrimp

ActivityPub-federation

Ansluter direkt till Mastodon, Misskey, Pleroma och resten av fediversum så att dina användare kan följa och interagera över tusentals oberoende servrar.

Mastodon-kompatibel API

Stöd för populära Mastodon-klienter som Elk, Phanpy, Ice Cubes och Tusky betyder att användare behåller apparna de redan älskar.

Lean .NET backend

Den helt nya .NET-backend är betydligt snabbare och mer resurseffektiv än servrar i Misskey-familjen, vilket gör mindre VPS-planer möjliga för federerad värdtjänst.

Konfigurerbar offentlig förhandsvisning

En offentlig HTML-förhandsvisning låter utloggade besökare bläddra i lokalt innehåll utan att exponera hela klientappen, med detaljerade kontroller över vad som visas.

Auktoriserade hämtnings- och blockeringslistor

Inbyggt stöd för auktoriserad hämtning, federationslägen med blocklistor eller tillåtelselistor, och konfigurerbar signaturvalidering ger administratörer kraftfulla modereringsverktyg.

Migrering från Iceshrimp-JS

En väl understödd uppgraderingsväg gör att befintliga Iceshrimp-JS-instanser kan flytta till det nya backend-systemet utan att förlora konton, inlägg eller följare.

Varför köra Iceshrimp på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀

Noel
Noel

Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.

Omkar
Omkar

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Sylvain
Sylvain

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.

Martin K
Martin K

Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

Kom igång nu

Utforska fler appar att distribuera

Buzz

Buzz

Självhostad arbetsyta där människor och AI-agenter delar samma rum

Distribuera
Apache Answer

Apache Answer

Öppen källkod Q&A-plattform för kunskapsdelning i team och gemenskapsbyggande

Distribuera
Artalk

Artalk

Lättviktigt självhostat kommentarsystem med Go-backend och inbäddningsbar JS-widget

Distribuera
Se alla applikationer

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.