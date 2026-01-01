Iceshrimp.NET är en komplett omskrivning av Iceshrimp fediverse-servern, där den ursprungliga Node.js-stacken har bytts ut mot en modern .NET-backend och en Blazor WebAssembly-frontend. Resultatet är ett federerat socialt nätverk som kör ActivityPub med en bråkdel av minnes- och CPU-användningen jämfört med servrar i Misskey-familjen, samtidigt som det förblir fullt kompatibelt med det bredare fediverse.

Att själv hosta Iceshrimp på din VPS håller din community, ditt innehåll och dina modereringspolicyer under din kontroll – utan algoritmiska flöden, ingen reklam och ingen plattformslåsning. Ett Mastodon-kompatibelt API låter också användare behålla sina favoritklienter för mobil och webb.