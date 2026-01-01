Installera MySpeed med en klicksinstallation.
Självhostad spårare för internethastighetstest som kör automatiserade tester och visar din anslutningshistorik över tid.
Välj en VPS-prenumeration för MySpeed
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med MySpeed
MySpeed är ett lättviktigt, självhostat verktyg för övervakning av hastighetstester som kontinuerligt spårar din internetanslutnings prestanda. Det kör automatiserade hastighetstester enligt ett konfigurerbart schema med Ookla, LibreSpeed eller Cloudflare, och lagrar sedan resultaten lokalt i en SQLite-databas så att du kan analysera trender över dagar, veckor och månader.
Utöver råa mätningar erbjuder MySpeed interaktiva diagram, en konfigurerbar policy för datalagring, aviseringar om hälsokontroller via e-post, Signal, WhatsApp eller Telegram, och valfria Prometheus-mätvärden för integration i befintliga övervakningssystem. All data stannar på din egen server – inga tredjepartsanalyser, inget molnberoende och inga avgifter per test.
Viktiga funktioner i MySpeed
Automatiserade hastighetstester
Schemalägg återkommande tester med cron-uttryck så att systemet kontinuerligt övervakar din anslutningskvalitet utan manuellt ingripande.
Flera testleverantörer
Välj mellan Ookla, LibreSpeed och Cloudflare som din backend för hastighetstest för att få noggranna, jämförbara resultat från leverantören du litar på.
Historiska diagram
Visualisera trender för nedladdning, uppladdning och ping över konfigurerbara tidsintervall för att upptäcka försämringsmönster och ställa din internetleverantör till svars.
Hälsomeddelanden
Få aviseringar via e-post, Signal, WhatsApp eller Telegram när din anslutning sjunker under definierade tröskelvärden.
Prometheus mått
Exportera hastighetstestresultat som Prometheus-mätvärden för att integrera med Grafana-instrumentpaneler vid sidan av din övriga infrastrukturövervakning.
Varför köra MySpeed på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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