MySpeed är ett lättviktigt, självhostat verktyg för övervakning av hastighetstester som kontinuerligt spårar din internetanslutnings prestanda. Det kör automatiserade hastighetstester enligt ett konfigurerbart schema med Ookla, LibreSpeed eller Cloudflare, och lagrar sedan resultaten lokalt i en SQLite-databas så att du kan analysera trender över dagar, veckor och månader.

Utöver råa mätningar erbjuder MySpeed interaktiva diagram, en konfigurerbar policy för datalagring, aviseringar om hälsokontroller via e-post, Signal, WhatsApp eller Telegram, och valfria Prometheus-mätvärden för integration i befintliga övervakningssystem. All data stannar på din egen server – inga tredjepartsanalyser, inget molnberoende och inga avgifter per test.