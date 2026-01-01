CVAT (Computer Vision Annotation Tool) är en webbläsarbaserad annoteringsplattform byggd specifikt för att annotera bilder, videor och 3D-punktmoln som används för att träna datorseendemodeller. Till skillnad från allmänna annoteringsappar är varje funktion anpassad för ML-ingenjörers arbetsflöde: nyckelbildsinterpolering för video, halvautomatisk segmentering, modellassisterad för-etikettering och gransknings-/kvalitetssäkringsprocesser för distribuerade annoteringsteam.

Att självhosta CVAT på er egen VPS behåller träningsdata, råa bilder och projektmetadata inom er infrastruktur istället för att ladda upp känslig data till en tredjeparts SaaS. Intel utvecklade CVAT ursprungligen. Nu underhåller CVAT.ai den, och den driver annoteringsprocesser hos tusentals datorseendeteam världen över.