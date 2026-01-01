Installera CVAT med ett klicks installation.
Webbverktyg med öppen källkod för att skalbart annotera bilder och videor för team inom datorseende.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med CVAT
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) är en webbläsarbaserad annoteringsplattform byggd specifikt för att annotera bilder, videor och 3D-punktmoln som används för att träna datorseendemodeller. Till skillnad från allmänna annoteringsappar är varje funktion anpassad för ML-ingenjörers arbetsflöde: nyckelbildsinterpolering för video, halvautomatisk segmentering, modellassisterad för-etikettering och gransknings-/kvalitetssäkringsprocesser för distribuerade annoteringsteam.
Att självhosta CVAT på er egen VPS behåller träningsdata, råa bilder och projektmetadata inom er infrastruktur istället för att ladda upp känslig data till en tredjeparts SaaS. Intel utvecklade CVAT ursprungligen. Nu underhåller CVAT.ai den, och den driver annoteringsprocesser hos tusentals datorseendeteam världen över.
Viktiga funktioner i CVAT
Bild och videomärkning
Avgränsningsrutor, polygoner, polylinjer, nyckelpunkter, kuboider och semantiska masker över både stillbilder och videosekvenser med nyckelbildsinterpolering.
AI-assisterad annotering
Interaktiv segmentering, förhandsmärkning med modellstöd och spårningsstöd minskar antalet manuella klick genom att köra detektions- och SAM-liknande modeller direkt.
Teamarbetsflöden
Projekt-, uppgifts- och jobbhierarki med annotatörs-, granskar- och chefsroller samt kvalitetskontrollrapporter för distribuerade märkningsteam.
Öppna datasetformat
Importera och exportera COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images och ett dussin andra dataformat direkt.
Kvalitet och konsensus
Inbyggda kvalitetsrapporter, jämförelse med grunddata och konsensusjobb upptäcker annotationsdrift innan felaktiga etiketter når modellträningen.
REST API och SDK
Fullständigt REST API och officiellt Python SDK plus CLI låter dig integrera CVAT i befintliga MLOps-pipelines och automatisera datasetoperationer.
Varför köra CVAT på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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