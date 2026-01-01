Installera Vince Analytics med ettklicksinstallation.
Integritetsvänlig, självhostad webbanalysplattform som är en direkt ersättning för Google Analytics.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Vince Analytics
Vince Analytics är en lättviktig, självhostad webbanalysserver byggd för individer och små team som vill ha full kontroll över sin besöksdata. Den kräver ingen extern databas, levereras som en enda binär fil och lagrar allt lokalt – vilket gör den enkel att driva på vilken VPS som helst utan komplex installation.
Vince är kompatibel med Plausible Analytics spårningsskript, så att ni kan migrera befintliga webbplatser utan att ändra er frontend-kod. Den spårar sidvisningar, unika besökare, referenser och anpassade händelser samtidigt som den förblir helt GDPR-, CCPA- och PECR-kompatibel – inga cookies krävs.
Viktiga funktioner i Vince Analytics
Inga kakor krävs
Vince spårar besökare utan cookies eller personliga identifierare, vilket håller din webbplats helt kompatibel med GDPR, CCPA och PECR direkt ur lådan.
Plausible-kompatibla skript
Lägg in samma spårningsskript som används för Plausible Analytics och peka det mot din Vince-instans — du behöver inte göra några frontend-ändringar vid migrering.
Noll externa beroenden
Hela plattformen levereras som en enda binärfil med en inbäddad databas, så det finns inget extra att installera, konfigurera eller underhålla vid sidan av den.
Obegränsade webbplatser och evenemang
Lägg till så många webbplatser som dina VPS-resurser tillåter och samla in så många händelser som du behöver — det finns inga konstgjorda planbaserade begränsningar.
Offentliga och delade översikter
Dela analyspaneler offentligt eller via unika lösenordsskyddade länkar, vilket ger intressenter åtkomst utan att exponera ditt administratörskonto.
Varför köra Vince Analytics på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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