Vince Analytics är en lättviktig, självhostad webbanalysserver byggd för individer och små team som vill ha full kontroll över sin besöksdata. Den kräver ingen extern databas, levereras som en enda binär fil och lagrar allt lokalt – vilket gör den enkel att driva på vilken VPS som helst utan komplex installation.

Vince är kompatibel med Plausible Analytics spårningsskript, så att ni kan migrera befintliga webbplatser utan att ändra er frontend-kod. Den spårar sidvisningar, unika besökare, referenser och anpassade händelser samtidigt som den förblir helt GDPR-, CCPA- och PECR-kompatibel – inga cookies krävs.