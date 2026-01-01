Pastefy är en självhyst pastebin-plattform som ger utvecklare och team ett privat, funktionsrikt alternativ till offentliga koddelningstjänster. Med syntaxmarkering för över 100 programmeringsspråk, mapporganisation för kodsnuttssamlingar, lösenordsskyddade klistrar och konfigurerbar utgångstid, täcker den alla koddelningsscenarier utan att skicka känsligt innehåll till tredjepartsservrar. Ett REST API möjliggör programmatisk skapande av kodsnuttar från CI-pipelines, redigerare och automationsskript.

Att självhysa Pastefy på din VPS håller API-nycklar, databasuppgifter, interna konfigurationer och proprietär logik helt inom din infrastruktur. Du eliminerar storleks- och hastighetsbegränsningarna för offentliga pastebin-tjänster och får möjligheten att genomdriva anpassade datalagringspolicyer som uppfyller din organisations säkerhets- och efterlevnadskrav.