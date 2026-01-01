Installera Pastefy med ett klick.
Självhostad pastebin med syntaxmarkering för över 100 språk, mapporganisation, lösenordsskydd och ett REST API för programmatisk åtkomst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Pastefy
Pastefy är en självhyst pastebin-plattform som ger utvecklare och team ett privat, funktionsrikt alternativ till offentliga koddelningstjänster. Med syntaxmarkering för över 100 programmeringsspråk, mapporganisation för kodsnuttssamlingar, lösenordsskyddade klistrar och konfigurerbar utgångstid, täcker den alla koddelningsscenarier utan att skicka känsligt innehåll till tredjepartsservrar. Ett REST API möjliggör programmatisk skapande av kodsnuttar från CI-pipelines, redigerare och automationsskript.
Att självhysa Pastefy på din VPS håller API-nycklar, databasuppgifter, interna konfigurationer och proprietär logik helt inom din infrastruktur. Du eliminerar storleks- och hastighetsbegränsningarna för offentliga pastebin-tjänster och får möjligheten att genomdriva anpassade datalagringspolicyer som uppfyller din organisations säkerhets- och efterlevnadskrav.
Viktiga funktioner i Pastefy
Syntaxmarkering
Stöder över 100 programmerings- och märkspråk med noggrann syntaxmarkering, vilket gör komplex kod läsbar under granskningar, felsökningssessioner och parprogrammering.
Lösenordsskyddade inklistringar
Lås känsliga utdrag med ett lösenord så att endast behöriga mottagare kan visa autentiseringsuppgifter, konfigurationsfiler eller proprietär kod som delas under felsökning.
Mapporganisation
Gruppera relaterade kodsnuttar i mappar och upprätthåll kurerade samlingar av återanvändbara mallar, konfigurationsexempel och referensimplementeringar.
Inklistringens utgångsdatum
Ställ in förfallotider så att känslig felsökningsinformation, tillfälliga token och incidentloggar automatiskt försvinner utan att kräva manuell rensning.
REST API-åtkomst
Skapa och hämta inlägg programmatiskt från CI/CD-pipelines, redigeringsprogram och automatiseringsskript med ett enkelt REST API.
Varför köra Pastefy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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