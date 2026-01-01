DbGate är en databashanterare med öppen källkod och plattformsoberoende som hanterar MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra och Amazon Redshift via ett enda webbaserat gränssnitt. Istället för att växla mellan leverantörsspecifika verktyg ansluter du till varje databas från en arbetsyta, kör SQL- eller NoSQL-frågor i flera flikar, redigerar tabeller direkt och jämför scheman mellan miljöer.

Att själv hosta DbGate på din egen VPS behåller anslutningssträngar, sparade frågor och exporterad data helt på din infrastruktur utan molntelemetri eller licensiering per användare. Webbläsargränssnittet är tillgängligt från vilken enhet som helst, vilket gör det användbart för ad hoc-datainspektion, daglig administration och samarbetsfelsökning utan att installera en skrivbordsklient på varje utvecklardator.