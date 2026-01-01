Installera DbGate med en klicksinstallation.
Ett plattformsoberoende databasverktyg med öppen källkod som stöder MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis och många fler SQL- och NoSQL-databaser.
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Vad du kan bygga med DbGate
DbGate är en databashanterare med öppen källkod och plattformsoberoende som hanterar MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra och Amazon Redshift via ett enda webbaserat gränssnitt. Istället för att växla mellan leverantörsspecifika verktyg ansluter du till varje databas från en arbetsyta, kör SQL- eller NoSQL-frågor i flera flikar, redigerar tabeller direkt och jämför scheman mellan miljöer.
Att själv hosta DbGate på din egen VPS behåller anslutningssträngar, sparade frågor och exporterad data helt på din infrastruktur utan molntelemetri eller licensiering per användare. Webbläsargränssnittet är tillgängligt från vilken enhet som helst, vilket gör det användbart för ad hoc-datainspektion, daglig administration och samarbetsfelsökning utan att installera en skrivbordsklient på varje utvecklardator.
Viktiga funktioner i DbGate
SQL och NoSQL tillsammans
Anslut till MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra och fler från en enda arbetsyta utan att behöva hantera leverantörsspecifika klienter.
Flikbaserad frågeredigerare
Kör SQL- eller MongoDB-frågor över flera flikar med autokomplettering, syntaxmarkering och beständig historik som överlever återanslutningar och omstarter.
Visuell tabellredigerare
Bläddra, filtrera, sortera och redigera rader direkt i ett kalkylbladsliknande rutnät, och verkställ sedan ändringar via en genererad SQL-diff innan de når databasen.
Schemajmförelse och export
Jämför scheman mellan två databaser, generera migrerings-SQL och exportera tabeller eller frågor till CSV, JSON, SQL-dumpar eller Excel direkt från webbläsaren.
ER-diagramsverktyg
Visualisera relationer med ett interaktivt ER-diagram, exportera sedan layouten som SVG eller PNG för dokumentation och arkitekturgranskningar.
Varför köra DbGate på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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