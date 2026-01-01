Docspell är en självhostad dokumenthanteringsserver med öppen källkod, utformad för pappershögar som du har skannat, laddat ner eller e-postat. Den kör OCR på inkommande filer, extraherar datum, korrespondenter och belopp med hjälp av NLP, och lagrar den strukturerade metadata tillsammans med originaldokumentet så att hela arkivet blir fulltextsökbart. Taggar, anpassade fält, mappar och sparade sökfrågor gör det praktiskt att hantera hushållsdokument, frilansfakturor eller småföretagsregister under många år.

Att självhosta Docspell på din egen VPS håller de mest känsliga dokumenten – skattehandlingar, medicinska räkningar, juridiska dokument, myndighetsformulär – inom infrastruktur du kontrollerar istället för en SaaS-dokumenttjänst. Distributionen inkluderar PostgreSQL för lagring, Solr för fulltextsökning, och Docspell rest-servern plus joex-arbetaren för OCR och konvertering, där registrering vid första besöket skapar kontot som äger dokumentarkivet.