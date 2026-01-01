Installera Docspell med en klicksinstallation.
Självhostad dokumenthanterare som automatiskt taggar skanningar, e-postmeddelanden och PDF-filer och gör dem fulltextsökbara.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Docspell
Docspell är en självhostad dokumenthanteringsserver med öppen källkod, utformad för pappershögar som du har skannat, laddat ner eller e-postat. Den kör OCR på inkommande filer, extraherar datum, korrespondenter och belopp med hjälp av NLP, och lagrar den strukturerade metadata tillsammans med originaldokumentet så att hela arkivet blir fulltextsökbart. Taggar, anpassade fält, mappar och sparade sökfrågor gör det praktiskt att hantera hushållsdokument, frilansfakturor eller småföretagsregister under många år.
Att självhosta Docspell på din egen VPS håller de mest känsliga dokumenten – skattehandlingar, medicinska räkningar, juridiska dokument, myndighetsformulär – inom infrastruktur du kontrollerar istället för en SaaS-dokumenttjänst. Distributionen inkluderar PostgreSQL för lagring, Solr för fulltextsökning, och Docspell rest-servern plus joex-arbetaren för OCR och konvertering, där registrering vid första besöket skapar kontot som äger dokumentarkivet.
Viktiga funktioner i Docspell
OCR + NLP extraktion
Kör OCR vid varje skanning, extraherar sedan datum, korrespondenter, belopp och kontakter så att varje dokument anländer i inkorgen redan förklassificerat.
Fulltextsökning
Solr-driven fulltextsökning över alla dokument – fakturor, kontrakt, kvitton, e-postbilagor – med filter efter tagg, mapp och fält.
E-post- och mappimport
Hämta e-postbilagor via IMAP, acceptera HTTP-uppladdningar från skannrar och övervaka en katalog för filer som släpps via SCP eller rsync.
Taggar och anpassade fält
Annotera dokument med taggar, organisationsetiketter, anpassade fält (belopp, kontraktsdatum, utgångsdatum) och sparade sökningar som uppdateras automatiskt.
Fleranvändare och flera klienter
Varje "kollektiv" är en isolerad arbetsyta med egna användare, dokument och metadata så att familjer eller små team delar en instans utan att blanda data.
Dokumentkonvertering
Konverterar inkommande HTML-, Office-, bild- och e-postfiler till sökbara PDF-filer via WeasyPrint, Unoconv och Tesseract för ett enhetligt arkiv.
Varför köra Docspell på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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