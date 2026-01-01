Installera Norish med enklicksinstallation.
Receptprogram med öppen källkod för hushåll med import från sociala medier, AI-näringsanalys och realtidssynkronisering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Norish
Norish är en modern, hushållsfokuserad app för recephantering, byggd för familjer och hushåll med delat boende. Den importerar recept direkt från webbadresser, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-videor och skärmbilder – vilket eliminerar det manuella transkriptionsarbete som andra recephanterare kräver. Norish analyserar näringsinnehåll och upptäcker allergier automatiskt för varje importerat recept, och synkroniserar ändringar i realtid över alla hushållsenheter via Redis.
Till skillnad från molnbaserade recepttjänster som tjänar pengar på din data och begränsar export, är Norish helt självhyst under AGPL-3.0, och håller varje recept, inköpslista och måltidsplan på infrastruktur du kontrollerar, utan hushållsavgifter eller prenumerationsnivåer.
Viktiga funktioner i Norish
Receptimport för sociala medier
Importera recept från valfri URL, YouTube Shorts, Instagram Reels eller TikTok-videor med hjälp av en headless webbläsare – ingen manuell transkription behövs.
AI-näringsanalys
Generera automatiskt näringsinformation och identifiera allergener i importerade recept så att familjemedlemmar med kostbehov alltid har korrekt data.
Realtidshushållssynkronisering
Receptändringar, uppdateringar av inköpslistor och ändringar i måltidsplaner sprids omedelbart till varje enhet i hushållet utan att behöva uppdateras manuellt.
Delade inköpslistor
Skapa inköpslistor för hushållet direkt från valda recept och måltidsplaner, med varor organiserade för effektiv shopping.
CalDAV måltidsplanerare
Synkronisera din måltidsplaneringskalender till valfri CalDAV-kompatibel app så att planerade måltider visas tillsammans med möten och påminnelser.
Varför köra Norish på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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