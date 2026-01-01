Norish är en modern, hushållsfokuserad app för recephantering, byggd för familjer och hushåll med delat boende. Den importerar recept direkt från webbadresser, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-videor och skärmbilder – vilket eliminerar det manuella transkriptionsarbete som andra recephanterare kräver. Norish analyserar näringsinnehåll och upptäcker allergier automatiskt för varje importerat recept, och synkroniserar ändringar i realtid över alla hushållsenheter via Redis.

Till skillnad från molnbaserade recepttjänster som tjänar pengar på din data och begränsar export, är Norish helt självhyst under AGPL-3.0, och håller varje recept, inköpslista och måltidsplan på infrastruktur du kontrollerar, utan hushållsavgifter eller prenumerationsnivåer.