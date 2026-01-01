Installera phpBB med ett klick.
Klassisk PHP-forum med öppen källkod för att bygga strukturerade diskussionsforum och online-gemenskaper.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med phpBB
phpBB är den mest använda öppen källkods-forumplattformen på webben, som driver hundratusentals gemenskaper i över två decennier. Byggd i PHP med fokus på traditionella kategori- och underforumstrukturer, ger den moderatorer detaljerad kontroll över behörigheter, användargrupper och diskussionsflöde utan att vara beroende av molntjänster eller licenser per användare.
Att själv hosta phpBB på din egen VPS håller varje inlägg, användarkonto och bilaga under din kontroll, med full tillgång till databasen, filsystemet och de tusentals gratis tillägg och stilar som underhålls av phpBB-gemenskapen.
Viktiga funktioner i phpBB
Detaljerade behörigheter
Konfigurera läs-, skriv- och modereringsrättigheter per forum, användargrupp eller individuellt konto för detaljerad kontroll över communityn.
Tilläggsekosystem
Tusentals kostnadsfria community-tillägg lägger till SEO-verktyg, antispam, social inloggning och mer utan att röra kärnkoden.
Anpassade stilar och teman
Byt ut standardstilen prosilver mot gemenskapsteman eller bygg ett anpassat utseende med hjälp av phpBB:s twig-baserade mallsystem.
Inbyggda modereringsverktyg
Varna, banna, låsa, dela och slå samman ämnen med en dedikerad kontrollpanel för moderatorer och detaljerad granskningsloggning.
Flerspråkig support
Över 60 officiella språkpaket låter dig driva forum på ditt modersmål eller vara värd för flerspråkiga gemenskaper.
BBCode och bilagor
Klassisk BBCode-formatering plus fil- och bildbilagor gör inlägg bekanta för långvariga forumanvändare.
Varför köra phpBB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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