phpBB är den mest använda öppen källkods-forumplattformen på webben, som driver hundratusentals gemenskaper i över två decennier. Byggd i PHP med fokus på traditionella kategori- och underforumstrukturer, ger den moderatorer detaljerad kontroll över behörigheter, användargrupper och diskussionsflöde utan att vara beroende av molntjänster eller licenser per användare.

Att själv hosta phpBB på din egen VPS håller varje inlägg, användarkonto och bilaga under din kontroll, med full tillgång till databasen, filsystemet och de tusentals gratis tillägg och stilar som underhålls av phpBB-gemenskapen.