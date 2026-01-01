Upp till 69 % rabatt på Lychee

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Självhostad plattform för fotohantering med albumorganisering, delningskontroller och bläddring med metadata-stöd, byggd för seriösa fotografer.

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AI-hanterad VPS
86,90kr/mån
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64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
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KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Lychee

Lychee är ett välutvecklat fotohanteringssystem med öppen källkod som förvandlar vilken bildmapp som helst till ett vackert presenterat onlinegalleri. Det indexerar EXIF- och IPTC-metadata, genererar responsiva miniatyrer, organiserar foton i kapslade album och erbjuder offentlig, lösenordsskyddad och privat delning för enskilda album eller enstaka foton — allt med stöd av ett rent, mobilvänligt webbgränssnitt.

Att själv hosta Lychee på din VPS behåller original i full upplösning, platsdata och visningshistorik på infrastruktur du kontrollerar istället för att lämnas över till en tredjeparts fotoplattform. Appen stöder MySQL, MariaDB, PostgreSQL eller SQLite som backend-system och integrerar smidigt med objektlagring, LDAP och OAuth-leverantörer — vilket gör det lika lämpligt för ett personligt fotoarkiv eller ett delat bibliotek för ett litet team.

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Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Lychee

Kapslad albumhierarki

Organisera foton i album och underalbum med dra-och-släpp-omordning, val av omslagsbild och delningskontroller per album.

EXIF- och IPTC-metadata

Automatisk extraktion av kamera-, objektiv-, exponerings-, GPS- och IPTC-taggar så att album är sökbara och filtrerbara efter kamerahus, brännvidd eller plats.

Granulära delningskontroller

Gör album offentliga, lösenordsskyddade eller endast för inbjudna, och generera delningslänkar per album eller per foto utan att exponera resten av ditt bibliotek.

RAW- och HEIC-stöd

Nativ hantering av RAW-format och HEIC tillsammans med JPEG, PNG och video — Lychee transkodar för webben samtidigt som den bevarar originalfilen.

OAuth och LDAP-inloggning

Anslut till befintliga identitetsleverantörer inklusive Google, GitHub och valfri LDAP-katalog så att bidragsgivare loggar in med inloggningsuppgifter de redan har.

Objektlagringsserverdel

Du kan valfritt lagra foton på S3-kompatibel objektlagring för att skala ditt bibliotek bortom lokal disk, samtidigt som du behåller samma användarupplevelse.

Varför köra Lychee på Hostinger

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Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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