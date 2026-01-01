Lychee är ett välutvecklat fotohanteringssystem med öppen källkod som förvandlar vilken bildmapp som helst till ett vackert presenterat onlinegalleri. Det indexerar EXIF- och IPTC-metadata, genererar responsiva miniatyrer, organiserar foton i kapslade album och erbjuder offentlig, lösenordsskyddad och privat delning för enskilda album eller enstaka foton — allt med stöd av ett rent, mobilvänligt webbgränssnitt.

Att själv hosta Lychee på din VPS behåller original i full upplösning, platsdata och visningshistorik på infrastruktur du kontrollerar istället för att lämnas över till en tredjeparts fotoplattform. Appen stöder MySQL, MariaDB, PostgreSQL eller SQLite som backend-system och integrerar smidigt med objektlagring, LDAP och OAuth-leverantörer — vilket gör det lika lämpligt för ett personligt fotoarkiv eller ett delat bibliotek för ett litet team.