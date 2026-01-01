Installera Lychee med en klicksinstallation.
Självhostad plattform för fotohantering med albumorganisering, delningskontroller och bläddring med metadata-stöd, byggd för seriösa fotografer.
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Vad du kan bygga med Lychee
Lychee är ett välutvecklat fotohanteringssystem med öppen källkod som förvandlar vilken bildmapp som helst till ett vackert presenterat onlinegalleri. Det indexerar EXIF- och IPTC-metadata, genererar responsiva miniatyrer, organiserar foton i kapslade album och erbjuder offentlig, lösenordsskyddad och privat delning för enskilda album eller enstaka foton — allt med stöd av ett rent, mobilvänligt webbgränssnitt.
Att själv hosta Lychee på din VPS behåller original i full upplösning, platsdata och visningshistorik på infrastruktur du kontrollerar istället för att lämnas över till en tredjeparts fotoplattform. Appen stöder MySQL, MariaDB, PostgreSQL eller SQLite som backend-system och integrerar smidigt med objektlagring, LDAP och OAuth-leverantörer — vilket gör det lika lämpligt för ett personligt fotoarkiv eller ett delat bibliotek för ett litet team.
Viktiga funktioner i Lychee
Kapslad albumhierarki
Organisera foton i album och underalbum med dra-och-släpp-omordning, val av omslagsbild och delningskontroller per album.
EXIF- och IPTC-metadata
Automatisk extraktion av kamera-, objektiv-, exponerings-, GPS- och IPTC-taggar så att album är sökbara och filtrerbara efter kamerahus, brännvidd eller plats.
Granulära delningskontroller
Gör album offentliga, lösenordsskyddade eller endast för inbjudna, och generera delningslänkar per album eller per foto utan att exponera resten av ditt bibliotek.
RAW- och HEIC-stöd
Nativ hantering av RAW-format och HEIC tillsammans med JPEG, PNG och video — Lychee transkodar för webben samtidigt som den bevarar originalfilen.
OAuth och LDAP-inloggning
Anslut till befintliga identitetsleverantörer inklusive Google, GitHub och valfri LDAP-katalog så att bidragsgivare loggar in med inloggningsuppgifter de redan har.
Objektlagringsserverdel
Du kan valfritt lagra foton på S3-kompatibel objektlagring för att skala ditt bibliotek bortom lokal disk, samtidigt som du behåller samma användarupplevelse.
Varför köra Lychee på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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