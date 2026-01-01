Fleet är en plattform för enhetshantering med öppen källkod, byggd på osquery, som ger säkerhets- och IT-team SQL-liknande åtkomst i realtid till varje registrerad slutpunkt. Till skillnad från traditionella MDM- eller agentbaserade verktyg kan Fleet svara på frågor om enhetens status — installerad programvara, körande processer, öppna nätverksanslutningar, inloggade användare — omedelbart från en webbpanel eller ett API istället för att vänta på schemalagda insamlingsfönster.

Att själv hosta Fleet på din egen VPS behåller all slutpunkts-telemetri på infrastruktur du kontrollerar, utan avgifter per enhet och ingen data skickas till extern SaaS. En enda Fleet-instans kan hantera hundratals till tusentals enheter över macOS, Windows, Linux och ChromeOS från ett enhetligt gränssnitt.