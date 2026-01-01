Installera Fleet med ett klick.
Enhetshanteringsplattform med öppen källkod för att fråga, övervaka och säkra slutpunkter för macOS, Windows, Linux och ChromeOS.
Välj en VPS-prenumeration för Fleet
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Fleet
Fleet är en plattform för enhetshantering med öppen källkod, byggd på osquery, som ger säkerhets- och IT-team SQL-liknande åtkomst i realtid till varje registrerad slutpunkt. Till skillnad från traditionella MDM- eller agentbaserade verktyg kan Fleet svara på frågor om enhetens status — installerad programvara, körande processer, öppna nätverksanslutningar, inloggade användare — omedelbart från en webbpanel eller ett API istället för att vänta på schemalagda insamlingsfönster.
Att själv hosta Fleet på din egen VPS behåller all slutpunkts-telemetri på infrastruktur du kontrollerar, utan avgifter per enhet och ingen data skickas till extern SaaS. En enda Fleet-instans kan hantera hundratals till tusentals enheter över macOS, Windows, Linux och ChromeOS från ett enhetligt gränssnitt.
Viktiga funktioner i Fleet
Live slutpunktsfrågor
Kör SQL-frågor mot valfri registrerad enhet i realtid för att besvara säkerhets- och IT-frågor utan att vänta på schemalagda genomsökningar.
Sårbarhetshantering
Fleet matchar kontinuerligt installerade programvaruversioner mot CVE-databaser och identifierar sårbara paket på varje registrerad enhet.
Plattformsoberoende MDM
Registrera och hantera macOS- och Windows-enheter via inbyggda MDM-profiler utan att distribuera en separat MDM-server.
Policyverkställande
Definiera det förväntade enhetstillståndet som policyer och spåra vilka slutpunkter som följer och vilka som behöver åtgärder från en central översikt.
GitOps konfiguration
Hantera frågor, policyer och agentkonfigurationer som kod i Git så att ändringar versionskontrolleras och kan granskas.
REST API och CLI
Automatisera registrering, frågeschemaläggning och rapportering via ett komplett REST API eller kommandoradsverktyget fleetctl.
Varför köra Fleet på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.