yt-dlp webbgränssnitt är en högpresterande webbläsar-frontend och JSON-RPC-server för den populära nedladdaren yt-dlp. Det tillgängliggör yt-dlp:s fulla potential genom ett rent webbgränssnitt så att du kan köa nedladdningar, övervaka framsteg i realtid, titta på kommande livestreamar och hämta videor från YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud och hundratals andra webbplatser som stöds utan att röra kommandoraden.

Att själv hosta det på din VPS befriar dig från skrivbordsinstallationsprogram, webbläsartillägg som slutar fungera vid varje webbplatsändring och annonsfinansierade onlineneladdare. Filer hamnar direkt på serverlagringen med datacentrets bandbredd, RPC-servern gör att du kan skripta automatisering, och en inbyggd kögräns skyddar delade resurser på servern.