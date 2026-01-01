Installera yt-dlp webbgränssnitt med ettklicksinstallation.
Självhostad webb-frontend och RPC-server för yt-dlp som laddar ner video och ljud från över 1 000 webbplatser.
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Vad du kan bygga med yt-dlp Web UI
yt-dlp webbgränssnitt är en högpresterande webbläsar-frontend och JSON-RPC-server för den populära nedladdaren yt-dlp. Det tillgängliggör yt-dlp:s fulla potential genom ett rent webbgränssnitt så att du kan köa nedladdningar, övervaka framsteg i realtid, titta på kommande livestreamar och hämta videor från YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud och hundratals andra webbplatser som stöds utan att röra kommandoraden.
Att själv hosta det på din VPS befriar dig från skrivbordsinstallationsprogram, webbläsartillägg som slutar fungera vid varje webbplatsändring och annonsfinansierade onlineneladdare. Filer hamnar direkt på serverlagringen med datacentrets bandbredd, RPC-servern gör att du kan skripta automatisering, och en inbyggd kögräns skyddar delade resurser på servern.
Viktiga funktioner i yt-dlp Web UI
Drivs av yt-dlp
Byggd på yt-dlp, med stöd för nedladdningar från YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud och över tusen andra video- och ljudsajter.
Realtidskö
Spåra varje aktiv och väntande nedladdning med live-framsteg, beräknad tid (ETA) och hastighetsuppdateringar som strömmas via WebSockets.
Formatval
Välj exakta video- och ljudformat, extrahera endast ljud, åsidosätt utdatafilnamn, eller skicka säkra anpassade yt-dlp-argument per nedladdning.
JSON-RPC-server
En skriptbar RPC-slutpunkt låter dig utlösa nedladdningar från cronjobb, skript eller tredjepartsklienter utan att använda användargränssnittet.
Samtidighetsgränser
Konfigurerbar köstorlek håller samtidiga nedladdningar under kontroll så att en stor spellista inte kommer att förbruka VPS-bandbredd eller disk-I/O.
Tokenbaserad autentisering
Inbyggd JWT-autentisering skyddar webbgränssnittet och RPC-slutpunkterna bakom ett genererat användarnamn och lösenord.
Varför köra yt-dlp Web UI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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