Meilisearch är en blixtsnabb sökmotor med öppen källkod, skriven i Rust, som returnerar relevanta resultat på under 50 ms med inbyggd feltolerans, facetterad filtrering och anpassningsbar rankning – allt via ett enkelt REST API. Den fungerar direkt med smarta standardinställningar, vilket gör det enkelt att lägga till kraftfull sökning till e-handelsbutiker, dokumentationssajter och SaaS-applikationer.

Att köra Meilisearch på din egen VPS ger dig dedikerad CPU och minne för konsekvent prestanda under 50 ms under belastning, obegränsad dokumentindexering till en fast kostnad, och full kontroll över säkerhet och konfiguration utan att förlita dig på en hanterad söktjänst.