Installera Meilisearch med installation med ett klick.
Sökmotor med öppen källkod, byggd i Rust, som levererar felstavningstoleranta resultat på under 50 millisekunder.
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Vad du kan bygga med Meilisearch
Meilisearch är en blixtsnabb sökmotor med öppen källkod, skriven i Rust, som returnerar relevanta resultat på under 50 ms med inbyggd feltolerans, facetterad filtrering och anpassningsbar rankning – allt via ett enkelt REST API. Den fungerar direkt med smarta standardinställningar, vilket gör det enkelt att lägga till kraftfull sökning till e-handelsbutiker, dokumentationssajter och SaaS-applikationer.
Att köra Meilisearch på din egen VPS ger dig dedikerad CPU och minne för konsekvent prestanda under 50 ms under belastning, obegränsad dokumentindexering till en fast kostnad, och full kontroll över säkerhet och konfiguration utan att förlita dig på en hanterad söktjänst.
Viktiga funktioner i Meilisearch
Resultat under 50 ms
Rust-baserad motor ger sökresultat på under 50 millisekunder även bland miljontals dokument.
Inbyggd tolerans för stavfel
Användare hittar vad de behöver även med felstavningar – du behöver inte konfigurera något för att aktivera smart stavningskorrigering.
Fasetterad filtrering
Kraftfulla filter och facetter låter användare förfina sökresultat efter kategori, pris, tagg eller valfritt anpassat attribut.
Enkel REST API
Omfattande SDK:er för JavaScript, Python, PHP, Go och mer gör integrationen enkel för alla teknikstackar.
Realtidsindexering
Dokument är sökbara direkt efter att de har lagts till, utan ombyggnadsfördröjningar eller manuella indexuppdateringar.
Varför köra Meilisearch på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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