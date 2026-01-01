NetBird Client är en modern VPN-lösning som skapar WireGuard-baserade överläggsnätverk mellan enheter utan komplex serverkonfiguration. Den upprättar automatiskt peer-to-peer-anslutningar med funktioner i företagsklass, inklusive SSO-integration, multifaktorautentisering och detaljerade åtkomstpolicyer – allt hanteras via en central kontrollplan utan en traditionell VPN-hubb.

Genom att köra NetBird-klienten på din VPS ansluter du din molninfrastruktur till ditt privata NetBird-nätverk, vilket möjliggör säker, krypterad åtkomst till tjänster och resurser i hela din miljö, samtidigt som du håller känsliga arbetsbelastningar helt borta från det publika internet och under din fulla kontroll.