Installera NetBird Client med ettklicksinstallation.
WireGuard-baserad mesh-VPN-klient som ansluter din VPS till ett säkert privat nätverk med nolltillitsbaserade åtkomstkontroller.
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Vad du kan bygga med NetBird Client
NetBird Client är en modern VPN-lösning som skapar WireGuard-baserade överläggsnätverk mellan enheter utan komplex serverkonfiguration. Den upprättar automatiskt peer-to-peer-anslutningar med funktioner i företagsklass, inklusive SSO-integration, multifaktorautentisering och detaljerade åtkomstpolicyer – allt hanteras via en central kontrollplan utan en traditionell VPN-hubb.
Genom att köra NetBird-klienten på din VPS ansluter du din molninfrastruktur till ditt privata NetBird-nätverk, vilket möjliggör säker, krypterad åtkomst till tjänster och resurser i hela din miljö, samtidigt som du håller känsliga arbetsbelastningar helt borta från det publika internet och under din fulla kontroll.
Viktiga funktioner i NetBird Client
WireGuard Mesh-nätverk
Upprättar automatiskt direkta peer-to-peer WireGuard-tunnlar mellan enheter, vilket levererar högpresterande krypterad anslutning utan en central VPN-serverflaskhals.
Nollförtroendeåtkomstkontroll
Granulära nätverkspolicyer bestämmer exakt vilka enheter och användare som kan nå vilka resurser, och upprätthåller åtkomst med minsta möjliga behörighet över hela din infrastruktur.
SSO och MFA-integration
Integrerar med populära identitetsleverantörer för enkel inloggning och multifaktorautentisering, och ger ditt privata nätverk företagssäkerhet utan extra verktyg.
Automatisk NAT-traversering
Inbyggd hålslagning och relä-återgång säkerställer tillförlitlig anslutning även när enheter befinner sig bakom brandväggar eller restriktiv NAT, utan att kräva manuell portvidarebefordran.
Kvantresistent kryptering
Valfri Rosenpass-integration lägger till postkvantnyckelutväxling ovanpå WireGuard, vilket framtidssäkrar dina krypterade tunnlar mot nya hot.
Varför köra NetBird Client på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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