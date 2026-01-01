Installera Damselfly med en klicksinstallation.
Serverbaserad fotohantering med ansiktsigenkänning på enheten, objektdetektering och fulltextsökning i metadata.
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Vad du kan bygga med Damselfly
Damselfly är en serverbaserad fotohanteringsapplikation byggd för mycket stora bibliotek. Den indexerar en toppnivåmapp för bilder, bygger miniatyrer i bakgrunden och låter dig söka bland IPTC-nyckelordstaggar, mappnamn, EXIF-metadata, ansikten och upptäckta objekt via ett snabbt Blazor WebAssembly-gränssnitt. Ansiktsigenkänning och objektdetektering körs lokalt och offline, utan SaaS-beroende.
Att själv hosta Damselfly på din egen VPS håller fotometadata, ansiktsvektorer och biblioteksstruktur inom infrastruktur som du kontrollerar, snarare än en offentlig fototjänst. Plattformen hanterar över 500 000 bildkataloger med sökningar på under en sekund, stöder fleranvändarkonton med rollbaserade behörigheter och kan paras ihop med Damselfly Desktop-klienten för redigeringsarbetsflöden med synkronisering till bärbar dator.
Viktiga funktioner i Damselfly
Lokal ansiktsigenkänning
Kör ansiktsdetektering och igenkänning enbart på servern utan beroende av tredjeparts-API:er, grupperar foton efter igenkända personer för arbetsflöden där man bläddrar efter person.
Objektdetektering
Identifierar objekt, scener och bildfärger i ditt bibliotek så att en sökning efter "hund" eller "strand" ger matchande foton även utan manuell taggning.
IPTC nyckelordstaggning
Snabba, icke-förstörande uppdateringar av EXIF/IPTC-nyckelord via ExifTool — ExifTool re-kodar inte JPEG-bilder när taggar ändras, vilket bevarar den ursprungliga kvaliteten.
Fulltextsökning av metadata
Sökning på under en sekund bland hundratusentals bilder, baserat på tagg, mapp, filnamn, kamera, objektiv, datumintervall, orientering och mer.
Varukorg
Spara bilder från sökresultat i en beständig korg, ladda sedan ner, exportera med vattenstämplar eller synkronisera dem till en dator med Damselfly-klienten.
Varför köra Damselfly på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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