Damselfly är en serverbaserad fotohanteringsapplikation byggd för mycket stora bibliotek. Den indexerar en toppnivåmapp för bilder, bygger miniatyrer i bakgrunden och låter dig söka bland IPTC-nyckelordstaggar, mappnamn, EXIF-metadata, ansikten och upptäckta objekt via ett snabbt Blazor WebAssembly-gränssnitt. Ansiktsigenkänning och objektdetektering körs lokalt och offline, utan SaaS-beroende.

Att själv hosta Damselfly på din egen VPS håller fotometadata, ansiktsvektorer och biblioteksstruktur inom infrastruktur som du kontrollerar, snarare än en offentlig fototjänst. Plattformen hanterar över 500 000 bildkataloger med sökningar på under en sekund, stöder fleranvändarkonton med rollbaserade behörigheter och kan paras ihop med Damselfly Desktop-klienten för redigeringsarbetsflöden med synkronisering till bärbar dator.