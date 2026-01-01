Distribuera Element i en ettklicksinstallation.
Säker Matrix-baserad meddelandeklient med end-to-end-kryptering för team och communitys som äger sin data.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Element
Element är en meddelande- och samarbetsplattform med öppen källkod, byggd på Matrix-protokollet. Den erbjuder end-to-end-krypterade meddelanden, röst- och videosamtal samt fildelning som standard, med möjlighet att ansluta till vilken Matrix-hemserver som helst — inklusive självhostade Synapse-instanser eller offentliga servrar som matrix.org.
Att självhosta Element på din VPS håller din meddelandeinfrastruktur under din kontroll. Du kan konfigurera federationsinställningar, tillämpa säkerhetspolicyer, integrera med din egen Matrix-hemserver och säkerställa att känslig företagskommunikation aldrig passerar genom molninfrastruktur från tredje part.
Viktiga funktioner i Element
End-to-end-kryptering
Matrix Olm/Megolm-protokollet krypterar alla meddelanden som standard, vilket säkerställer att endast de avsedda deltagarna kan läsa konversationerna.
Öppet Matrisnätverk
Anslut till vilken Matrix-hemserver som helst och kommunicera mellan olika Matrix-kompatibla klienter, vilket möjliggör federation utan plattformslåsning.
Plattformsoberoende synkronisering
Synkroniserad meddelandehistorik över webb, dator, iOS och Android säkerställer att du kan komma åt konversationer på varje enhet i realtid.
Röst- och videosamtal
Inbyggda krypterade röst- och videosamtal med skärmdelning stöder samarbete i realtid utan att lämna meddelandegränssnittet.
Bryggintegrationer
Bryggor kopplar samman Element med Slack, IRC, Telegram och andra meddelandeplattformar, och samlar kommunikationen i ett enda gränssnitt.
Varför köra Element på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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