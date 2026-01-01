Element är en meddelande- och samarbetsplattform med öppen källkod, byggd på Matrix-protokollet. Den erbjuder end-to-end-krypterade meddelanden, röst- och videosamtal samt fildelning som standard, med möjlighet att ansluta till vilken Matrix-hemserver som helst — inklusive självhostade Synapse-instanser eller offentliga servrar som matrix.org.

Att självhosta Element på din VPS håller din meddelandeinfrastruktur under din kontroll. Du kan konfigurera federationsinställningar, tillämpa säkerhetspolicyer, integrera med din egen Matrix-hemserver och säkerställa att känslig företagskommunikation aldrig passerar genom molninfrastruktur från tredje part.