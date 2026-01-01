JupyterLab är den moderna efterföljaren till Jupyter Notebook och erbjuder ett flexibelt gränssnitt med flera paneler som kombinerar interaktiva anteckningsböcker, en terminal, en kodredigerare, en filbläddrare och utdatavisare i en enda webbläsarbaserad arbetsyta. Det stöder över 40 språkkärnor och integreras med Git, databaser och molnlagring genom ett rikt tilläggsekosystem.

Att hosta JupyterLab på en VPS ger dataforskare och forskare dedikerade beräkningsresurser utan gränser för exekveringstid, minnesbegränsningar och återställningar av sessioner. Dina installerade paket, konfigurerade miljöer och cachelagrade dataset kvarstår mellan sessioner, vilket eliminerar den konstanta ominstallationscykeln som är vanlig med molnbaserade notebook-tjänster.