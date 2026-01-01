Installera JupyterLab med en klicksinstallation.
Nästa generations webbaserade IDE för interaktiva anteckningsböcker, terminaler och kodredigerare i en enhetlig datavetenskaplig miljö.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med JupyterLab
JupyterLab är den moderna efterföljaren till Jupyter Notebook och erbjuder ett flexibelt gränssnitt med flera paneler som kombinerar interaktiva anteckningsböcker, en terminal, en kodredigerare, en filbläddrare och utdatavisare i en enda webbläsarbaserad arbetsyta. Det stöder över 40 språkkärnor och integreras med Git, databaser och molnlagring genom ett rikt tilläggsekosystem.
Att hosta JupyterLab på en VPS ger dataforskare och forskare dedikerade beräkningsresurser utan gränser för exekveringstid, minnesbegränsningar och återställningar av sessioner. Dina installerade paket, konfigurerade miljöer och cachelagrade dataset kvarstår mellan sessioner, vilket eliminerar den konstanta ominstallationscykeln som är vanlig med molnbaserade notebook-tjänster.
Viktiga funktioner i JupyterLab
Enhetlig arbetsyta
Arbeta med anteckningsböcker, terminaler, textredigerare och filhanterare samtidigt i ett anpassningsbart gränssnitt med flera paneler – utan att behöva växla kontext mellan verktygen.
Flerspråkskärnor
Kör Python, R, Julia och 40+ andra språkkärnor, växla mellan dem inom samma session för att använda det bästa verktyget för varje uppgift.
Inbyggd terminal
Installera paket med pip eller conda, hantera Git-förråd och kör systemkommandon direkt från webbläsaren utan en separat SSH-klient.
Realtidssamarbete
Dela notebook-sessioner med kollegor för samtidig redigering, vilket möjliggör paranalys i realtid och gemensam modellutveckling.
Tilläggsekosystem
Utöka JupyterLab med Git-integration, databasanslutningar, variabelinspektörer och visualiseringsverktyg genom ett växande bibliotek med community-tillägg.
Varför köra JupyterLab på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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