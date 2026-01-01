Installera Kutt med ett klick.
Modern URL-förkortare med öppen källkod, egna domäner, klickanalys och ett komplett REST API.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Kutt
Kutt är en självhostad URL-förkortare som ger dig full kontroll över dina korta länkar, analysdata och användaråtkomst. Skapa anpassade korta URL:er på din egen domän, spåra klickstatistik per länk och hantera allt via ett rent admin-gränssnitt – utan att skicka data till kommersiella tjänster som Bitly eller TinyURL.
Utöver grundläggande förkortning låter Kutt dig skydda länkar med lösenord, ställa in automatiska utgångsdatum och hantera registrerade användare. Ett komplett REST API och webbläsartillägg för Chrome och Firefox gör det enkelt att integrera länkgenerering i befintliga arbetsflöden. Självhostning innebär att din länkdata förblir privat och att du inte betalar några avgifter per klick.
Viktiga funktioner i Kutt
Stöd för egen domän
Tillhandahåll korta länkar från din egen varumärkesdomän så att varje URL du delar förstärker din identitet istället för en tredjepartstjänst.
Länkspecifik analys
Spåra antal klick, hänvisare, länder och enheter för varje förkortad länk för att mäta räckvidd och kampanjprestanda.
Lösenordsskyddade länkar
Lägg till ett valfritt lösenord till valfri länk så att endast personer med lösenordet kan komma åt destinations-URL:en.
Länkförfallo
Ställ in ett automatiskt utgångsdatum på vilken länk som helst och den slutar fungera utan manuell inblandning — användbart för tidskänsliga kampanjer.
REST API
Skapa, hantera och radera länkar programmatiskt via ett fullfjädrat API, vilket gör det enkelt att integrera Kutt i dina appar och pipelines.
Användarhantering
Adminpanelen låter dig hantera registrerade användare och alla länkar i hela systemet. Systemet stänger av registrering och anonym tillgång som standard.
Varför köra Kutt på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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