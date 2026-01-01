Kutt är en självhostad URL-förkortare som ger dig full kontroll över dina korta länkar, analysdata och användaråtkomst. Skapa anpassade korta URL:er på din egen domän, spåra klickstatistik per länk och hantera allt via ett rent admin-gränssnitt – utan att skicka data till kommersiella tjänster som Bitly eller TinyURL.

Utöver grundläggande förkortning låter Kutt dig skydda länkar med lösenord, ställa in automatiska utgångsdatum och hantera registrerade användare. Ett komplett REST API och webbläsartillägg för Chrome och Firefox gör det enkelt att integrera länkgenerering i befintliga arbetsflöden. Självhostning innebär att din länkdata förblir privat och att du inte betalar några avgifter per klick.