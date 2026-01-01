Installera Warracker med ett klick.
Självhostat garantihanteringssystem för att spåra produktgarantier, kvitton och reklamationer på ett och samma ställe.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Warracker
Warracker är en applikation med öppen källkod för garantispårning som centraliserar alla dina produktgarantier, inköpsdokument och skadehistorik i en enda självhostad översikt. Istället för att leta igenom e-posttrådar, arkivskåp eller kalkylblad får ni en sökbar databas med utgångsvarningar, dokumentlagring och fleranvändaråtkomst för team och hushåll.
Att själv hosta Warracker på er egen VPS innebär att era inköpskvitton, fakturaskanningar och produktserienummer stannar på infrastruktur som ni kontrollerar. Med proaktiva e-post- och push-aviseringar via Apprise får ni förhandsvarningar innan garantier löper ut så att ni kan agera medan täckningen fortfarande gäller.
Viktiga funktioner i Warracker
Garantiutgångsaviseringar
Få e-post- och push-meddelanden via över 100 tjänster, inklusive Telegram, Slack och Discord, innan garantierna går ut.
Dokumentlagring
Ladda upp och bifoga kvitton, fakturor och manualer direkt till varje garantipost för omedelbar åtkomst när det behövs.
Livscykelspårning av ärenden
Hantera garantiärenden heltäckande med statusuppdateringar och fullständig överblick över hela ärendeprocessen.
Avancerad sökning och filtrering
Hitta vilken garanti som helst omedelbart med produktnamn, serienummer, leverantör eller anpassade taggar i hela din katalog.
Fleranvändaråtkomst
Dela garantihistorik inom ett team eller hushåll med rollbaserade behörigheter och administratörskontroller.
CSV import och export
Migrera befintliga garantiuppgifter från kalkylblad via CSV-import och exportera dina data när som helst för full portabilitet.
Varför köra Warracker på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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