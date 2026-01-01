Warracker är en applikation med öppen källkod för garantispårning som centraliserar alla dina produktgarantier, inköpsdokument och skadehistorik i en enda självhostad översikt. Istället för att leta igenom e-posttrådar, arkivskåp eller kalkylblad får ni en sökbar databas med utgångsvarningar, dokumentlagring och fleranvändaråtkomst för team och hushåll.

Att själv hosta Warracker på er egen VPS innebär att era inköpskvitton, fakturaskanningar och produktserienummer stannar på infrastruktur som ni kontrollerar. Med proaktiva e-post- och push-aviseringar via Apprise får ni förhandsvarningar innan garantier löper ut så att ni kan agera medan täckningen fortfarande gäller.