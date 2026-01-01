Installera Snapdrop med ettklicksinstallation.
Webbläsarbaserad lokal fildelning inspirerad av AirDrop – inga konton, inga appar, fungerar på alla plattformar.
Välj en VPS-prenumeration för Snapdrop
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Snapdrop
Snapdrop är ett vackert enkelt webbaserat filöverföringsverktyg som eliminerar friktionen vid överföring av filer mellan enheter. Inspirerad av Apple AirDrop men fungerar på alla plattformar och i alla webbläsare. Snapdrop upptäcker automatiskt enheter i samma nätverk och möjliggör omedelbara peer-to-peer-överföringar – utan krav på konton, appinstallationer eller konfiguration.
Att själv hosta Snapdrop på din VPS skapar en privat, alltid tillgänglig filöverföringsmiljö helt inom din infrastruktur. Till skillnad från den offentliga tjänsten Snapdrop.net behåller din egenhostade instans all upptäckts- och överföringsdata på ditt eget nätverk, vilket är avgörande för organisationer som hanterar konfidentiell information eller verkar i miljöer med strikta krav på datahantering.
Viktiga funktioner i Snapdrop
Noll konfiguration
Enheter på samma nätverk upptäcker varandra automatiskt – öppna webbläsaren, se dina enheter och börja dela direkt.
Plattformsoberoende support
Fungerar på Windows, macOS, Linux, iOS och Android från vilken modern webbläsare som helst utan att någon app behöver installeras på någon enhet.
Person-till-person-överföringar
WebRTC-drivna direkta överföringar flyttar filer mellan enheter utan att dirigeras via din server, och maximerar därmed hastighet och integritet.
Inga filstorleksbegränsningar
Överför filer av valfri storlek utan uppladdningsbegränsningarna eller komprimeringen som molnbaserade delningstjänster inför.
Du behöver inget konto
Helt anonym delning — ingen registrering, inga personliga uppgifter och ingen permanent lagring av överförda filer.
Varför köra Snapdrop på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.