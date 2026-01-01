Snapdrop är ett vackert enkelt webbaserat filöverföringsverktyg som eliminerar friktionen vid överföring av filer mellan enheter. Inspirerad av Apple AirDrop men fungerar på alla plattformar och i alla webbläsare. Snapdrop upptäcker automatiskt enheter i samma nätverk och möjliggör omedelbara peer-to-peer-överföringar – utan krav på konton, appinstallationer eller konfiguration.

Att själv hosta Snapdrop på din VPS skapar en privat, alltid tillgänglig filöverföringsmiljö helt inom din infrastruktur. Till skillnad från den offentliga tjänsten Snapdrop.net behåller din egenhostade instans all upptäckts- och överföringsdata på ditt eget nätverk, vilket är avgörande för organisationer som hanterar konfidentiell information eller verkar i miljöer med strikta krav på datahantering.