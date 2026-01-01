OpenSearch är en community-driven, öppen källkod-sök- och analyssvit som har förgrenats från Elasticsearch 7.10.2 för att upprätthålla ett verkligt öppet alternativ under Apache 2.0-licensen. Den erbjuder fulltextsökning, analys av logg- och händelsedata, övervakning av applikationsprestanda och säkerhetsanalys genom en distribuerad, skalbar arkitektur — allt utan proprietära licensrestriktioner.

Denna mall distribuerar både OpenSearch och OpenSearch Dashboards med autentisering aktiverad, vilket ger dig en komplett sökplattform från dag ett. Självhosting innebär att all indexerad data och alla sökfrågor stannar på din egen infrastruktur, vilket är avgörande för organisationer med krav på datalagring i landet eller som hanterar känslig information. Obs: kräver minst 4 GB RAM och tillåter 2-5 minuter för initial uppstart.