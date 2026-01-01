Installera OpenSearch med en klicksinstallation
Apache 2.0-licensierad sök- och analysmotor med OpenSearch Dashboards för datavisualisering och logganalys.
Välj en VPS-prenumeration för OpenSearch
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenSearch
OpenSearch är en community-driven, öppen källkod-sök- och analyssvit som har förgrenats från Elasticsearch 7.10.2 för att upprätthålla ett verkligt öppet alternativ under Apache 2.0-licensen. Den erbjuder fulltextsökning, analys av logg- och händelsedata, övervakning av applikationsprestanda och säkerhetsanalys genom en distribuerad, skalbar arkitektur — allt utan proprietära licensrestriktioner.
Denna mall distribuerar både OpenSearch och OpenSearch Dashboards med autentisering aktiverad, vilket ger dig en komplett sökplattform från dag ett. Självhosting innebär att all indexerad data och alla sökfrågor stannar på din egen infrastruktur, vilket är avgörande för organisationer med krav på datalagring i landet eller som hanterar känslig information. Obs: kräver minst 4 GB RAM och tillåter 2-5 minuter för initial uppstart.
Viktiga funktioner i OpenSearch
Fulltextsökning
Avancerad fråge-DSL med relevanspoängsättning, facetterad navigering och realtidsindexering för snabba, noggranna sökresultat.
OpenSearch Dashboards
Det inkluderade visualiseringslagret låter dig bygga interaktiva kontrollpaneler, köra frågor och utforska data utan ytterligare verktyg.
Logganalys
Mata in och analysera applikations- och infrastrukturloggar i realtid för att upptäcka avvikelser och felsöka incidenter snabbare.
Apache 2.0-licens
Inga kommersiella restriktioner eller oväntade licensändringar – använd, modifiera och distribuera OpenSearch fritt.
Anomalidetektering
Inbyggd ML-driven avvikelsedetektering och konfigurerbara varningar hjälper till att upptäcka problem innan användare rapporterar dem.
Varför köra OpenSearch på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.