Installera Traduora med en klicksinstallation.
Självhostad plattform för översättningshantering för team med REST API, rollbaserad åtkomst och stöd för import/export i flera format.
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Vad du kan bygga med Traduora
Traduora är en självhostad plattform för översättningshantering, utformad för utvecklingsteam som hanterar lokalisering över flera språk. Den erbjuder ett rent webbgränssnitt för att organisera översättningsprojekt, med stöd för import och export av JSON-, YAML- och CSV-format.
Att självhosta Traduora på en VPS håller all din lokaliseringsdata privat och integreras direkt med CI/CD-pipelines via dess REST API. Rollbaserad åtkomstkontroll låter dig bjuda in översättare, granskare och utvecklare med lämpliga behörigheter, samtidigt som översättningshistoriken spårar varje ändring som görs i en sträng.
Viktiga funktioner i Traduora
REST API-integration
Automatisera översättningsimport och -export i din CI/CD-pipeline med hjälp av det fullständiga REST API:et utan manuell inblandning.
Multiformatexport
Exportera översättningar som JSON, YAML, CSV och andra format för att infoga dem direkt i valfritt ramverk eller byggsystem.
Rollbaserad åtkomst
Tilldela utvecklare, översättare och granskare olika behörighetsnivåer för att hålla projekten organiserade och säkra.
Översättningshistorik
Vi spårar varje ändring av en översättningssträng, vilket låter dig granska ändringar och återgå till tidigare versioner.
Varför köra Traduora på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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