Traduora är en självhostad plattform för översättningshantering, utformad för utvecklingsteam som hanterar lokalisering över flera språk. Den erbjuder ett rent webbgränssnitt för att organisera översättningsprojekt, med stöd för import och export av JSON-, YAML- och CSV-format.

Att självhosta Traduora på en VPS håller all din lokaliseringsdata privat och integreras direkt med CI/CD-pipelines via dess REST API. Rollbaserad åtkomstkontroll låter dig bjuda in översättare, granskare och utvecklare med lämpliga behörigheter, samtidigt som översättningshistoriken spårar varje ändring som görs i en sträng.