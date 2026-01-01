Grimmory är en omfattande självhostad bokhanterare som förvandlar spridda digitala filer till ett vackert organiserat bibliotek. Den stöder e-böcker (EPUB, MOBI, AZW), PDF-filer, serietidningar (CBZ, CBR) och ljudböcker (M4B, MP3), och hämtar automatiskt titlar, omslag, beskrivningar och genrer från Google Books, Open Library och Amazon i samma ögonblick som filer läggs till.

Självhosting på din VPS tar bort lagringskvoter, plattformslåsning och innehållsövervakning som är vanligt med kommersiella e-bokstjänster. Hela ditt bibliotek – tillsammans med läsframsteg, markeringar och konton för flera användare – finns kvar på hårdvara du äger, tillgängligt från vilken webbläsare som helst eller synkroniserat till Kobo e-läsare via OPDS.