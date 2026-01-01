Firefox i Docker kör en fullfjädrad webbläsare på din VPS och strömmar den till vilken modern webbläsare som helst via ett webbaserat gränssnitt. Detta ger dig en isolerad surfmiljö som skyddar dina lokala enheter, maskerar din hem-IP-adress och låter dig upprätthålla en konsekvent surfprofil — komplett med bokmärken, lösenord och tillägg — tillgänglig från var som helst i världen.

Att själv hosta Firefox på din VPS innebär att kommersiella fjärrskrivbordstjänster aldrig behandlar dina surfsessioner, vilket ger säkerhetsforskare, integritetsmedvetna användare och fjärrteam en privat, alltid tillgänglig webbläsare under deras egen kontroll.