Installera Firefox med installation med ett klick.
Självhostad Firefox-webbläsare tillgänglig från valfri enhet via ett webbgränssnitt, med beständiga bokmärken, tillägg och inställningar.
Välj en VPS-prenumeration för Firefox
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Firefox
Firefox i Docker kör en fullfjädrad webbläsare på din VPS och strömmar den till vilken modern webbläsare som helst via ett webbaserat gränssnitt. Detta ger dig en isolerad surfmiljö som skyddar dina lokala enheter, maskerar din hem-IP-adress och låter dig upprätthålla en konsekvent surfprofil — komplett med bokmärken, lösenord och tillägg — tillgänglig från var som helst i världen.
Att själv hosta Firefox på din VPS innebär att kommersiella fjärrskrivbordstjänster aldrig behandlar dina surfsessioner, vilket ger säkerhetsforskare, integritetsmedvetna användare och fjärrteam en privat, alltid tillgänglig webbläsare under deras egen kontroll.
Viktiga funktioner i Firefox
Isolerad surfmiljö
Surfa från VPS-IP:n istället för din lokala anslutning, så skyddar du ditt lokala system från webbaserade hot och maskerar din hemadress.
Beständig profil
Bokmärken, historik, lösenord och installerade tillägg överlever containeromstarter, vilket ger dig en konsekvent webbläsarupplevelse varje gång.
Få åtkomst från alla enheter
Öppna din webbläsarsession i vilken modern webbläsare som helst — du behöver ingen programvaruinstallation eller VNC-klient på den enhet du använder för åtkomst.
Tilläggssupport
Installera vilket Firefox-tillägg som helst, inklusive annonsblockerare, lösenordshanterare och sekretessverktyg, precis som du skulle göra på en lokal Firefox-installation.
Ljudströmning
Webbljud är aktiverat som standard så att du kan spela upp media, titta på videor och använda webbaserade röstapplikationer via fjärrsessionen.
Varför köra Firefox på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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