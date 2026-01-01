Upp till 69 % rabatt på Firefox

Installera Firefox med installation med ett klick.

Självhostad Firefox-webbläsare tillgänglig från valfri enhet via ett webbgränssnitt, med beständiga bokmärken, tillägg och inställningar.

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60,90kr/mån
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KVM 1
193,90kr
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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100 GB NVMe-diskutrymme
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121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
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719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Firefox

Firefox i Docker kör en fullfjädrad webbläsare på din VPS och strömmar den till vilken modern webbläsare som helst via ett webbaserat gränssnitt. Detta ger dig en isolerad surfmiljö som skyddar dina lokala enheter, maskerar din hem-IP-adress och låter dig upprätthålla en konsekvent surfprofil — komplett med bokmärken, lösenord och tillägg — tillgänglig från var som helst i världen.

Att själv hosta Firefox på din VPS innebär att kommersiella fjärrskrivbordstjänster aldrig behandlar dina surfsessioner, vilket ger säkerhetsforskare, integritetsmedvetna användare och fjärrteam en privat, alltid tillgänglig webbläsare under deras egen kontroll.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Firefox

Isolerad surfmiljö

Surfa från VPS-IP:n istället för din lokala anslutning, så skyddar du ditt lokala system från webbaserade hot och maskerar din hemadress.

Beständig profil

Bokmärken, historik, lösenord och installerade tillägg överlever containeromstarter, vilket ger dig en konsekvent webbläsarupplevelse varje gång.

Få åtkomst från alla enheter

Öppna din webbläsarsession i vilken modern webbläsare som helst — du behöver ingen programvaruinstallation eller VNC-klient på den enhet du använder för åtkomst.

Tilläggssupport

Installera vilket Firefox-tillägg som helst, inklusive annonsblockerare, lösenordshanterare och sekretessverktyg, precis som du skulle göra på en lokal Firefox-installation.

Ljudströmning

Webbljud är aktiverat som standard så att du kan spela upp media, titta på videor och använda webbaserade röstapplikationer via fjärrsessionen.

Varför köra Firefox på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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