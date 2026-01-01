CoreControl är en självhävd infrastrukturpanel som ger team och individer en enhetlig översikt över deras serverpark. Den spårar serverhårdvarudetaljer, övervakar applikationens drifttid med historiska tillgänglighetsregister, genererar nätverksflödesscheman och visar CPU-, RAM- och diskdata i realtid som en lättviktig medföljande agent samlar in.

Till skillnad från hostade övervakningstjänster körs CoreControl helt på din egen VPS och lagrar all data i en lokal PostgreSQL-databas. Team kan organisera servrar och applikationer i grupper, tilldela rollerna Ägare, Administratör eller Användare, och spåra infrastrukturens hälsa utan att skicka data till tredjepartstjänster.