Installera CoreControl med ett klick.
Självhostad infrastrukturöversikt för att hantera servrar, övervaka applikationsdrifttid och visualisera din nätverkstopologi.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med CoreControl
CoreControl är en självhävd infrastrukturpanel som ger team och individer en enhetlig översikt över deras serverpark. Den spårar serverhårdvarudetaljer, övervakar applikationens drifttid med historiska tillgänglighetsregister, genererar nätverksflödesscheman och visar CPU-, RAM- och diskdata i realtid som en lättviktig medföljande agent samlar in.
Till skillnad från hostade övervakningstjänster körs CoreControl helt på din egen VPS och lagrar all data i en lokal PostgreSQL-databas. Team kan organisera servrar och applikationer i grupper, tilldela rollerna Ägare, Administratör eller Användare, och spåra infrastrukturens hälsa utan att skicka data till tredjepartstjänster.
Viktiga funktioner i CoreControl
Serverhårdvaruinventering
Lägg till och organisera alla dina servrar med hårdvaruspecifikationer, statusindikatorer och snabblänkar till hanteringspaneler från en enda översikt.
Appupptidsövervakning
Övervaka om självhostade tjänster är igång eller nere i realtid, med historik över tillgänglighet och aviseringar.
Lättviktig mätvärdesagent
En Go-baserad följeslagaragent samlar in CPU-, RAM- och diskanvändning från varje server och skickar mätvärden till den centrala översikten utan tunga beroenden.
Nätverksvisualisering
Generera visuella nätverksflödesscheman för att dokumentera och förstå hur dina servrar och tjänster kopplar samman över din infrastruktur.
Teamroller och åtkomst
Bjud in teammedlemmar och tilldela rollerna Ägare, Administratör eller Användare för att kontrollera vem som kan hantera infrastruktur och visa övervakningsrapporter.
Varför köra CoreControl på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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