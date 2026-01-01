Installera Apache Zeppelin med installation med ett klick.
Webbaserad anteckningsbok för interaktiv dataanalys med Spark, SQL, Scala, Python och R i en samarbetsmiljö.
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Vad du kan bygga med Apache Zeppelin
Apache Zeppelin är en webbaserad anteckningsbok med öppen källkod, byggd för storskalig, interaktiv dataanalys på motorer som Apache Spark, Flink och Hive. Till skillnad från anteckningsböcker med ett enda språk använder Zeppelin en pluggbar tolkarkitektur som låter en enda anteckning blanda Scala-, SQL-, Python-, R- och shell-stycken mot delad data, där resultat skickas mellan språk via ett inbyggt tabellformat.
Att hosta Zeppelin själv på en VPS behåller anteckningsböcker, dataset-anslutningar och tolk-autentiseringsuppgifter i din egen miljö, tar bort prismodellen per användare för hanterade anteckningsbokstjänster och ger dig full kontroll över Spark-konfiguration, JVM-minne och beroendehantering.
Viktiga funktioner i Apache Zeppelin
Flerspråkiga stycken
Blanda Scala, SQL, Python, R, Markdown och shell i en enda anteckning med hjälp av Zeppelin-tolkar, som delar resultat mellan språk.
Inbyggd Spark-integration
Anslut till Apache Spark direkt för distribuerad databehandling, maskininlärning och strömmande arbetsbelastningar utan manuell konfigurering.
Inbyggda visualiseringar
Förvandla alla SQL- eller DataFrame-resultat till stapel-, linje-, cirkel- och punktdiagram eller pivottabeller utan kod för plottning och med dynamiska formulärinmatningar.
Tolkekosystem
Fråga JDBC-databaser, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch och många andra system via insticksbara tolkar som konfigureras per anteckning.
Kollaborativa anteckningsböcker
Dela live-anteckningar via URL, bädda in dem i översikter och schemalägg dem med den inbyggda cron-runnern för automatiserad rapportering.
Varför köra Apache Zeppelin på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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