Apache Zeppelin är en webbaserad anteckningsbok med öppen källkod, byggd för storskalig, interaktiv dataanalys på motorer som Apache Spark, Flink och Hive. Till skillnad från anteckningsböcker med ett enda språk använder Zeppelin en pluggbar tolkarkitektur som låter en enda anteckning blanda Scala-, SQL-, Python-, R- och shell-stycken mot delad data, där resultat skickas mellan språk via ett inbyggt tabellformat.

Att hosta Zeppelin själv på en VPS behåller anteckningsböcker, dataset-anslutningar och tolk-autentiseringsuppgifter i din egen miljö, tar bort prismodellen per användare för hanterade anteckningsbokstjänster och ger dig full kontroll över Spark-konfiguration, JVM-minne och beroendehantering.