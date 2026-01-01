Installera Baserow med ettklicksinstallation.
Kodfri databas med öppen källkod och Airtable-alternativ för att bygga samarbetskalkylblad, arbetsflöden och interna verktyg.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Baserow
Baserow är en öppen källkods no-code-plattform som låter team bygga samarbetande databaser, interna verktyg och automatiserade arbetsflöden genom ett välbekant kalkylbladsgränssnitt — ingen SQL, ingen infrastrukturkonfiguration och ingen prismodell per post. Tabeller, rika fälttyper, vyer, formulär och ett REST API gör det till ett praktiskt Airtable-alternativ för produkt-, drift-, marknadsförings- och ingenjörsteam.
Att själv hosta Baserow på din egen VPS håller kundregister, projektspårare, CRM-data och formulärsvar inom din infrastruktur istället för en SaaS-leverantörs databas. Du kontrollerar lagringsgränser, datalagring, integrationer och åtkomst — och du undviker avgifter per användare som skalas med teamstorleken när din användning växer.
Viktiga funktioner i Baserow
Kalkylbladsanvändargränssnitt
Redigera data via ett välbekant rutnätsgränssnitt med sortering, filtrering, gruppering och inline-cellredigering som känns som Excel eller Google Sheets.
Avancerade fälttyper
Kombinera text, siffror, datum, enkelval och flerval, formler, filbilagor, länkar mellan tabeller och uppslagsfält i ett schema.
Flera vyer
Visualisera samma tabell som ett rutnät, en kanban-tavla, kalender, galleri eller ett formulär för att stödja olika teamarbetsflöden utan att duplicera data.
Formulär och delning
Publicera offentliga formulär som skriver direkt till dina tabeller och dela skrivskyddade eller redigerbara vyer med medarbetare utanför din arbetsyta.
REST API och webhooks
Varje tabell exponerar ett typat REST API och webhook-utlösare, vilket låter dig integrera Baserow med anpassade appar, automatiseringar och BI-verktyg.
Varför köra Baserow på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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