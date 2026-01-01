Baserow är en öppen källkods no-code-plattform som låter team bygga samarbetande databaser, interna verktyg och automatiserade arbetsflöden genom ett välbekant kalkylbladsgränssnitt — ingen SQL, ingen infrastrukturkonfiguration och ingen prismodell per post. Tabeller, rika fälttyper, vyer, formulär och ett REST API gör det till ett praktiskt Airtable-alternativ för produkt-, drift-, marknadsförings- och ingenjörsteam.

Att själv hosta Baserow på din egen VPS håller kundregister, projektspårare, CRM-data och formulärsvar inom din infrastruktur istället för en SaaS-leverantörs databas. Du kontrollerar lagringsgränser, datalagring, integrationer och åtkomst — och du undviker avgifter per användare som skalas med teamstorleken när din användning växer.