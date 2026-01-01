Installera MeTube med ett klick.
Självhostat webbgränssnitt för att ladda ner videor från YouTube och över 1 000 andra webbplatser via yt-dlp.
Välj en VPS-prenumeration för MeTube
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med MeTube
MeTube är ett webbläsarbaserat gränssnitt för yt-dlp som låter dig ladda ner videor från YouTube och över 1 000 andra plattformar från vilken enhet som helst utan att installera programvara. Det stöder kvalitetsval upp till 4K, extrahering av endast ljud till MP3, nedladdningar av spellistor och kanaler, och en nedladdningskö i realtid med framstegsspårning — allt från ett rent, mobilvänligt gränssnitt.
Att själv hosta MeTube på din VPS innebär att nedladdningar körs i datacenterhastigheter, filer lagras på servern för senare hämtning, och tjänsten fortsätter att fungera när plattformar ändras — oberoende av webbläsartillägg som slutar fungera eller kommersiella nedladdningsverktyg som inför kvalitetsbegränsningar och kräver konton.
Viktiga funktioner i MeTube
1 000+ stödda webbplatser
Ladda ner från YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud och över tusen andra video- och ljudplattformar.
Kvalitet upp till 4K
Välj den exakta upplösningen och det format du behöver, inklusive ljudextrahering till MP3 eller andra format.
Nedladdningar av spellistor
Köa en hel spellista eller kanal för massnedladdning och låt servern bearbeta den i bakgrunden.
Webbläsarbaserad åtkomst
Ingen klientprogramvara behövs — hantera nedladdningar från vilken telefon, surfplatta eller dator som helst med en webbläsare.
Nedladdningshastigheter för datacenter
Din VPS kör nedladdningar med full serverbandbredd och frigör din lokala enhet och internetanslutning.
Varför köra MeTube på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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