Upp till 69 % rabatt på MeTube

Installera MeTube med ett klick.

Självhostat webbgränssnitt för att ladda ner videor från YouTube och över 1 000 andra webbplatser via yt-dlp.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera MeTube med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med MeTube

MeTube är ett webbläsarbaserat gränssnitt för yt-dlp som låter dig ladda ner videor från YouTube och över 1 000 andra plattformar från vilken enhet som helst utan att installera programvara. Det stöder kvalitetsval upp till 4K, extrahering av endast ljud till MP3, nedladdningar av spellistor och kanaler, och en nedladdningskö i realtid med framstegsspårning — allt från ett rent, mobilvänligt gränssnitt.

Att själv hosta MeTube på din VPS innebär att nedladdningar körs i datacenterhastigheter, filer lagras på servern för senare hämtning, och tjänsten fortsätter att fungera när plattformar ändras — oberoende av webbläsartillägg som slutar fungera eller kommersiella nedladdningsverktyg som inför kvalitetsbegränsningar och kräver konton.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i MeTube

1 000+ stödda webbplatser

Ladda ner från YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud och över tusen andra video- och ljudplattformar.

Kvalitet upp till 4K

Välj den exakta upplösningen och det format du behöver, inklusive ljudextrahering till MP3 eller andra format.

Nedladdningar av spellistor

Köa en hel spellista eller kanal för massnedladdning och låt servern bearbeta den i bakgrunden.

Webbläsarbaserad åtkomst

Ingen klientprogramvara behövs — hantera nedladdningar från vilken telefon, surfplatta eller dator som helst med en webbläsare.

Nedladdningshastigheter för datacenter

Din VPS kör nedladdningar med full serverbandbredd och frigör din lokala enhet och internetanslutning.

Varför köra MeTube på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
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Docker VPS hosting du kan lita på

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