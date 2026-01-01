MeTube är ett webbläsarbaserat gränssnitt för yt-dlp som låter dig ladda ner videor från YouTube och över 1 000 andra plattformar från vilken enhet som helst utan att installera programvara. Det stöder kvalitetsval upp till 4K, extrahering av endast ljud till MP3, nedladdningar av spellistor och kanaler, och en nedladdningskö i realtid med framstegsspårning — allt från ett rent, mobilvänligt gränssnitt.

Att själv hosta MeTube på din VPS innebär att nedladdningar körs i datacenterhastigheter, filer lagras på servern för senare hämtning, och tjänsten fortsätter att fungera när plattformar ändras — oberoende av webbläsartillägg som slutar fungera eller kommersiella nedladdningsverktyg som inför kvalitetsbegränsningar och kräver konton.